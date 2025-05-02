處理館長員工被打與罷團遭霸凌挨批雙標 張善政：人人平等
網紅「館長」陳之漢昨拍片宣稱中壢健身房員工因他參加「426戰獨裁」活動而遭不明人士攻擊，桃園市長張善政也在臉書發文譴責暴力，但民進黨議員指罷團被欺負時不見張說一句話，根本雙標；張善政今強調「法律之前人人平等」，絕對不會大小眼。
陳之漢在影片中表示，他在桃園中壢有開健身房，1名員工在街頭發傳單時，遭人攻擊頭部，雖然身分不明，但動機疑似與他日前參加426戰獨裁活動與上台演說有關，希望事發地點的桃園市長張善政重視；張善政昨晚也在臉書發文譴責暴力，強調全案已在偵辦中。他也說，暴力不應是表達不同意見的方式，任何以暴力手段侵害他人安全的行為，都是對社會秩序的挑戰，將依法追究到底。
張善政也強調執法的標準只有一個，就是竭盡所能保護所有市民的權益與人身安全，但綠營人士指罷免團體多次在連署行動遭受言語、肢體威脅，始終不見張出面發生，因此質疑雙標。
民進黨桃園市議員陳雅倫表示，罷團被嗆聲、被黑衣人威脅時，張善政一聲不吭裝睡，莫非市民要有特定顏色才值得被守護，譴責暴力也要看對象；同黨議員余信憲也酸「張善政終於醒了」，市長在「守護市民」方面好像有2套標準；議員黃瓊慧則說，罷團志工被打被罵也沒看過市長吭聲，人果然是有差別的。
張善政今天中午出席活動被媒體問及此事，他強調法律之前人人平等，2度強調「有案件一定辦，絕對不會大小眼，請大家放心」。
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