快訊

連鎖火鍋店「冰淇淋藏碎玻璃」！店家要求撤文 消費者怒提告

十年來首度調漲！NVIDIA執行長黃仁勳加薪了 驚人總薪酬曝光

NBA／三劍客合砍79分力壓金塊 快艇逼進搶七大戰

處理館長員工被打與罷團遭霸凌挨批雙標 張善政：人人平等

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

網紅「館長」陳之漢昨拍片宣稱中壢健身房員工因他參加「426戰獨裁」活動而遭不明人士攻擊，桃園市長張善政也在臉書發文譴責暴力，但民進黨議員指罷團被欺負時不見張說一句話，根本雙標；張善政今強調「法律之前人人平等」，絕對不會大小眼。

陳之漢在影片中表示，他在桃園中壢有開健身房，1名員工在街頭發傳單時，遭人攻擊頭部，雖然身分不明，但動機疑似與他日前參加426戰獨裁活動與上台演說有關，希望事發地點的桃園市長張善政重視；張善政昨晚也在臉書發文譴責暴力，強調全案已在偵辦中。他也說，暴力不應是表達不同意見的方式，任何以暴力手段侵害他人安全的行為，都是對社會秩序的挑戰，將依法追究到底。

張善政也強調執法的標準只有一個，就是竭盡所能保護所有市民的權益與人身安全，但綠營人士指罷免團體多次在連署行動遭受言語、肢體威脅，始終不見張出面發生，因此質疑雙標。

民進黨桃園市議員陳雅倫表示，罷團被嗆聲、被黑衣人威脅時，張善政一聲不吭裝睡，莫非市民要有特定顏色才值得被守護，譴責暴力也要看對象；同黨議員余信憲也酸「張善政終於醒了」，市長在「守護市民」方面好像有2套標準；議員黃瓊慧則說，罷團志工被打被罵也沒看過市長吭聲，人果然是有差別的。

張善政今天中午出席活動被媒體問及此事，他強調法律之前人人平等，2度強調「有案件一定辦，絕對不會大小眼，請大家放心」。

網紅「館長」陳之漢。本報資料照片
網紅「館長」陳之漢。本報資料照片

張善政 議員 館長

延伸閱讀

館長員工被打質疑警方無作為 張善政：不會大小眼

全中運／桃園大豐收！250面獎牌入袋 張善政宣布發4千萬獎金

5月3日起成常態班次！機場捷運清晨5點半「早班直達車」 服務早鳥客

美關稅恐衝擊產業 張善政宣布加碼勞權基金勞教經費至8千萬

相關新聞

影／救護畫面曝光！新竹叔刺死孝姪 鄰居目擊姊抱弟滿身血痛哭

新竹市區昨晚發生一起人倫命案，黃姓兄弟疑因家產糾紛爆發爭執，黃弟竟購買水果刀返家，在與兄長及其25歲兒子拉扯過程中，失控...

處理館長員工被打與罷團遭霸凌挨批雙標 張善政：人人平等

網紅「館長」陳之漢昨拍片宣稱中壢健身房員工因他參加「426戰獨裁」活動而遭不明人士攻擊，桃園市長張善政也在臉書發文譴責暴...

五股保全指控道路違法施工 卻惱羞嗆警察：走開啦

新北市五股區昨天有1名社區保全，報警指控馬路違法施工，員警到場查看得知是區公所核准工程，且未影響交通，保全卻惱羞轉向控訴...

北部突刮強陣風 新北觀音山區樹倒影響交通

今天北部有強陣風，新北市五股觀音山區於上午11時許，發生樹木倒塌掉到民義路上影響交通，警方接獲民眾報案到場查看，先向路旁...

新竹騎士酒駕撞尾門身亡 違停貨車司機判5月、緩刑2年

張姓貨車司機在去年5月12日凌晨違規停車並降下電動尾門，未設警告設施，導致酒駕的劉姓騎士撞上尾門，重傷不治。經新竹地院審...

館長員工被打質疑警方無作為 張善政：不會大小眼

館長陳之漢旗下健身房桃園中壢館1名27歲的吳姓員工4月27日在發傳單時，突然遭到一名男子從後腦勺重擊，事後報警遭館長質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。