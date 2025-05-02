館長員工被打質疑警方無作為 張善政：不會大小眼

館長陳之漢旗下健身房桃園中壢館1名27歲的吳姓員工4月27日在發傳單時，突然遭到一名男子從後腦勺重擊，事後報警遭館長質疑警方無作為，昨晚中壢分局也親上火線還原報案經過，桃園市長張善政昨呼籲全力偵辦，今出席活動受訪回應，法律之前人人平等，一定會辦案不會大小眼。

館長說，事情發生在4月27日，不過今天才接獲員工主管回報，麻煩市長、警政署、在野黨，因為知道執政黨不會理他，麻煩所有人幫幫他的員工，警察說很麻煩可能找不到了，好幾天過去了，現在什麼都沒拿到也沒通知。

昨張善政冶於臉書發文呼籲全力偵辦，今至大園區視察青山非營利幼兒園時，被問及外界把它導向成政治理念不合，張回應，這應該的，法律之前人人平等，只要有案子一定辦，不會大小眼，請大家放心。