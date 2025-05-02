聽新聞
0:00 / 0:00
違規迴轉惹糾紛！男子不滿遭按喇叭當街爆口角衝突
八德區富城街昨(2)日上午7時29分發生一起機車擦撞事故。43歲潘姓男子騎機車準備迴轉前往高城路，與直行的19歲林姓男子發生行車糾紛，雙方於富城街22號前擦撞，導致林男右手擦傷。警方獲報後到場處理，兩人經酒測均為零，案件已交由調解委員會處理。
據了解，潘男從對向車道突然迴轉，林男騎機車直行時閃避不及，情急之下按喇叭示警，未料潘男不僅未減速，還因不滿遭提醒而出言不遜，反指林男車速過快，雙方爆發口角。林男一開始並未打算追究責任，準備離開現場，但潘男仍不肯罷休，甚至突然上前靠近，疑似故意撞上林男機車，造成他右手受傷。林男氣憤之下直呼「那就報警處理！」警方隨後趕抵現場處理，雙方酒測值均為零，案件目前已交由調解委員會協調後續責任歸屬。
警方提醒，駕駛人行車應遵守交通規則，尤其在轉彎、迴轉或變換車道時務必注意來車，避免因誤判或爭道釀成事故，共同維護道路交通安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：違規迴轉惹糾紛！男子不滿遭按喇叭當街爆口角衝突
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言