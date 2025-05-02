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違規迴轉惹糾紛！男子不滿遭按喇叭當街爆口角衝突

桃園電子報／ 桃園電子報

八德區富城街昨(2)日上午7時29分發生一起機車擦撞事故。43歲潘姓男子騎機車準備迴轉前往高城路，與直行的19歲林姓男子發生行車糾紛，雙方於富城街22號前擦撞，導致林男右手擦傷。警方獲報後到場處理，兩人經酒測均為零，案件已交由調解委員會處理。

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43歲潘姓男子騎機車準備迴轉前往高城路，與直行的19歲林姓男子發生行車糾紛。圖：讀者提供

據了解，潘男從對向車道突然迴轉，林男騎機車直行時閃避不及，情急之下按喇叭示警，未料潘男不僅未減速，還因不滿遭提醒而出言不遜，反指林男車速過快，雙方爆發口角。林男一開始並未打算追究責任，準備離開現場，但潘男仍不肯罷休，甚至突然上前靠近，疑似故意撞上林男機車，造成他右手受傷。林男氣憤之下直呼「那就報警處理！」警方隨後趕抵現場處理，雙方酒測值均為零，案件目前已交由調解委員會協調後續責任歸屬。

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43歲潘姓男子騎機車準備迴轉前往高城路，與直行的19歲林姓男子發生行車糾紛。圖：讀者提供

警方提醒，駕駛人行車應遵守交通規則，尤其在轉彎、迴轉或變換車道時務必注意來車，避免因誤判或爭道釀成事故，共同維護道路交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：違規迴轉惹糾紛！男子不滿遭按喇叭當街爆口角衝突

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