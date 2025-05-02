為有效改善改裝車輛噪音擾民問題，環境部與交通部於今(114)年度全面擴大實施源頭噪音車管理制度，針對改裝排氣管之車輛須通過「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」申請排氣管認證，並完成監理機關登記，違者將依「道路交通管理處罰條例」規定處以900元至1800元罰鍰；另若經檢測確認噪音不合格者，將依「噪音管制法」加重處分，處以1800元至3600元罰鍰，以保障市民夜間安寧與環境品質。

蘆竹分局指出，於4月30日晚間執行改裝車聯合稽查勤務，共稽查機車17輛。圖：警方提供

桃園市蘆竹警分局指出，於4月30日晚間，配合環保局、桃園監理站在大竹派出所前執行改裝車聯合稽查勤務，共稽查機車17輛，經現場實施噪音檢測，不合格機車8輛；另該分局當場亦依道路交通管理處罰條例第16條第1項第1款，舉發改裝排氣管未辦理變更登記共10輛，創下今年新制施行以來全國單日最高紀錄。

警方將持續配合環保局針對噪音車經常出入處所，採不定時、不定點方式執行聯合稽查。圖：警方提供

蘆竹分局長楊贊鈞呼籲，尚未完成改裝排氣管認證之車主，應儘速辦理，違者將依相關規定開罰，該分局也將持續配合環保局針對噪音車經常出入處所，採不定時、不定點方式執行聯合稽查，加強取締改裝車輛，還給民眾舒適安寧的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：改裝排氣管新制上路 蘆竹環警監加強取締攜手降噪