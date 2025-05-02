金門1回收場驚傳火警 消防人員馳速趕往灌救
金門縣消防局指揮中心昨晚7時13分接獲民眾通報，指出位於金湖鎮三多路一處回收場冒出大量濃煙，指揮中心立即調派第二大隊金湖分隊前往支援，由於現場堆放大量回收物資，擔心火勢蔓延，共出動消防車2輛、消防人員5人，最終成功將火勢撲滅。
據了解，消防人員於接獲通報後迅速抵達現場，僅花2分鐘即找到起火點並撲滅火勢，初步調查起火處為回收場內的集塵桶，燃燒後產生大量濃煙。由於現場堆放大量回收物資，一旦火勢蔓延，恐將造成嚴重環境污染與財物損失。
現場指揮官、金湖分隊分隊長許春祥抵達後立即指揮部署水線，指示隊員射水撲救，並於短時間內成功控制火勢，消防人員隨後持續射水降溫，防止火勢復燃。
金門縣消防局表示，這起火警幸未造成人員傷亡與財物損失，顯見及時通報與迅速應變的重要性。詳細起火原因仍待進一步調查釐清。
消防局也提醒，民眾若於建築物或場所進行焊接等高溫作業，應事先清除可燃物或設置防護措施，避免火星四濺引發火災。火災往往起於瞬間的小疏忽，唯有事前防範與警覺，才能避免災害發生。
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