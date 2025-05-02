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影／高雄婦想解520萬保單買房不聽勸 警用這招她甩頭走人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市已退休的60歲魏姓婦人落假檢警詐騙老哏陷阱，前天上午10時許到保險公司欲解約2張計520萬投資型保單，聲稱買房用，業務員察覺可疑報警；但魏婦不聽勸，後警方去電165反詐騙專線，線上專員說明後，魏婦驚覺受騙，甩頭走人。

鳳山警分局鳳崗派出所前天上午10時許，接獲光復路某保險公司的保險行員報案稱，一名婦人欲解除投資型保單，因資金用途說詞反覆疑遭詐騙，請求警方協助攔阻。

警方趕抵現場，發現60歲的魏姓婦人是退休人員，警方詢問她解除投資型保單買房產的原因與過程，魏婦支吾其詞，堅稱未遭到詐騙；後才同意讓警方檢視手機，警方發現原來魏婦落入假檢警陷阱。

魏婦後來坦承，對方稱她涉刑事案件，因偵查不公開，為避免資產遭凍結，要求魏女配合將兩張保單共520 萬元解除領出，並教導她向業務員謊稱解約是要買房，以規避行員及警方關懷。

警方當場告知魏婦此為常見假檢警詐騙老哏切勿輕信，但魏女不聽勸，仍執意欲解除保單，警方出奇招，現場撥打165反詐騙專線，透過線上專員與現場警方同時向魏女機會教育。

魏女雖後來相信遭詐騙，打消解除保單的念頭，但仍氣呼呼轉頭就走人，讓警方有些錯愕。

高市已退休60歲魏姓婦人落假檢警詐騙老哏陷阱，前天上午10時許到保險公司欲解約2張計520萬投資型保單，聲稱買房用，警方獲報到場勸阻。記者石秀華／翻攝
高市已退休60歲魏姓婦人落假檢警詐騙老哏陷阱，前天上午10時許到保險公司欲解約2張計520萬投資型保單，聲稱買房用，警方獲報到場勸阻。記者石秀華／翻攝
高市已退休60歲魏姓婦人落假檢警詐騙老哏陷阱，前天上午10時許到保險公司欲解約2張計520萬投資型保單，聲稱買房用，警方獲報到場勸阻。記者石秀華／翻攝
高市已退休60歲魏姓婦人落假檢警詐騙老哏陷阱，前天上午10時許到保險公司欲解約2張計520萬投資型保單，聲稱買房用，警方獲報到場勸阻。記者石秀華／翻攝

保險 詐騙 520

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