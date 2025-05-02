剛啟用的風雨球場遭塗鴉 竹北市5日閉場修繕、報案追究

位於新竹縣竹北市博愛南路的星際風雨球場，近日遭不明人士惡意破壞。球場地坪多處可見恣意塗繪痕跡，嚴重影響球友使用權益。竹北市公所今天公告於5月5日閉場修繕，已報案並將依法追究，絕不寬貸，以捍衛市民的公共財。

竹北市公所主秘陳家緯表示，竹北市是一座多元化與重視美學的城市，市公所推動公共藝術、也尊重街頭藝術，但藝術不該以破壞公共設施為代價。恣意在公共建設上塗繪，違背了藝術本應發揚善美、與社會對話的本質。

「這不是街頭藝術，而是破壞行為！」陳家緯指出，星際風雨球場自去年7月啟用以來，因設施健全與優質場地，深受本地及外縣市球友歡迎，成為竹北熱門運動地標之一。然而在球場地坪恣意塗抹圖樣，破壞公物即是違法，市公所已報案並將依法追究，絕不寬貸，以捍衛市民的公共財。

公所民政課長陳秀菊強調，本所已報案，未來將依「民法」第184條規定請求損害賠償，並依「刑法」第354條提出刑事告訴，可處2年以下有期徒刑、拘役或15000元以下罰金。公所為進行修復，將於5月5日封閉球場1日，以恢復設施原貌。並研議於場地增設監視器，強化場域安全。