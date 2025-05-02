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影／救護畫面曝光！新竹叔刺死孝姪 鄰居目擊姊抱弟滿身血痛哭
新竹市區昨晚發生一起人倫命案，黃姓兄弟疑因家產糾紛爆發爭執，黃弟竟購買水果刀返家，在與兄長及其25歲兒子拉扯過程中，失控持刀刺死來勸架的姪子。最新畫面曝光，救護車趕抵現場時，黃男家長神情慌張，趕忙指揮救護人員救護。
據了解，當時3人在爭吵過程中發生肢體拉扯，姪子疑為護爸爸出面勸架，未料爭吵過程中，黃男手上約15公分水果刀竟刺進姪子胸口，當場血流如注。由於事發突然，死者身上並無明顯防禦性傷口，應在毫無防備下遭到刺傷。事發現場血跡斑斑，房內地板布滿噴濺血痕，畫面怵目驚心
根據最新畫面顯示，救護車抵達時，傷者已失去呼吸心跳，急救人員趕忙進入屋內救人，家屬一旁焦急痛哭。
死者友人今早趕至案發現場關心，他表示，是接到死者表哥的電話才驚悉噩耗。友人透露，死者畢業於新竹縣某科技大學，平時在家中經營的餐廳幫忙，是一名廚師，平常也會和朋友打球聯誼，也曾透露爸爸和叔叔常常爭吵，但未說明何原因，沒想到會捲入這場突如其來的家庭悲劇。
據鄰居表示，該店家頗有名氣，死者和姊姊都在店裡幫忙，非常乖巧有禮，案發當天看見姊姊抱著弟弟大哭，身上都是血，但不清楚發生什麼事，還以為是意外。
警方已將涉案黃男依殺人罪帶回偵辦，全案仍在釐清中，檢警今天將返回現場勘查模擬，將進一步釐清行凶動機與過程。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
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