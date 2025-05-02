左轉遭直行撞上...汐止深夜2黃牌重機車路口車禍 釀1死2傷

新北市汐止區昨天深夜發生2輛黃牌重型機車相撞，釀1死2傷。據了解，曾姓男子當時騎車在路口左轉時，遭載人直行的蘇姓男子撞上，均人車倒地，曾男傷勢嚴重，送醫搶救後不治，蘇男與同車林男肢體多處擦挫傷，暫無生命危險，事故發生原因警方調查釐清中。

新北市警方昨晚10時許獲報，汐止區大同路2段發生2輛黃牌重型機車相撞意外，員警到場處理，發現28歲曾姓男子傷勢嚴重，送往汐止國泰醫院搶救後，於昨晚10時55分宣告不治；均為22歲的騎士蘇姓男子與同車林姓男子2人為肢體多處擦挫傷，經送北市內湖三軍總醫院，暫無生命危險。