獨／命案現場全是血！新竹兄弟爭家產 刀刺姪子心臟致慘死

新竹市區昨晚間8時許，發生一起人倫悲劇。黃姓兄弟疑因爭奪家產，在光復路一段某民宅爆發激烈爭執，黃弟情緒失控，竟離家前往市區五金行購買水果刀返回住處，過程中與哥哥及哥哥之子發生衝突，拉扯過程中，刀子竟刺中姪子心臟，一刀斃命，緊急送醫仍死亡，警方獲報已將黃弟依殺人罪嫌逮捕。

據了解，當時3人在爭吵過程中發生肢體拉扯，姪子疑為維護爸爸出面勸架，未料爭吵過程中，黃男手上的水果刀竟刺進姪子胸口，當場血流如注。由於事發突然，死者身上並無明顯防禦性傷口，應在毫無防備下遭到刺傷。事發現場血跡斑斑，房內地板布滿噴濺血痕，畫面怵目驚心。

案發後，家屬緊急報案，救護人員趕抵現場，將黃姓姪子送往馬偕醫院急救，惟男子到院前已無呼吸心跳，經搶救仍於晚間宣告不治。警方昨晚已將涉案黃弟帶回偵訊，初步坦承因家庭糾紛一時情緒失控不慎失手傷人，全案目前依殺人罪偵辦中，詳細案情仍待釐清。 黃姓兄弟疑因爭奪家產，在光復路一段某民宅爆發激烈爭執，黃弟情緒失控，竟離家購買水果刀返回住處，過程中與哥哥及哥哥之子發生衝突，拉扯過程中，刀子竟刺中姪子心臟，一刀斃命。示意圖／報系資料照

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