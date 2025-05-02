台鐵通霄至新埔「彩帶纏繞電車線」一度停擺 目前雙線恢復行駛

（7:35更新）

台鐵公司表示，受外物纏繞電車線影響，因尚有殘留物需清除，台鐵自上午7時12分起，通霄=新埔間雙線恢復正常行駛。受影響車站：通霄、新埔。

據了解，疑似因為彩帶纏繞電線，造成列車停駛。

（7:27更新）

台鐵因通霄車站至新埔車站間發生外物入侵，該路段目前無法通行，部分列車有所延遲，提醒旅客留意列車資訊看板。

台鐵公司清晨4時29分接獲6102次普悠瑪通報，行經通霄=新埔間西正線（K155+800~K156）時，因該路段東、西正線電車線，疑似因白沙屯媽祖活動鞭炮彩帶纏繞，現場停車經轉弓後（增延20分）開車，目前通霄=新埔間路線暫時不通，已通知電力單位前往處理；台鐵公司清晨5時50分起成立公司本部一級應變小組。

「爆料公社」臉書有網友表示，台鐵嚴重大誤點，「現在車廂還斷電，滿載的車廂，稀薄的空氣，台鐵還不想配套措施，快速疏運，車廂內的大家，已經快要無法忍受了。斷電已經超過20分鐘，因為誤點在車內已經困了快80分鐘」。