館長員工無故被打轟警無作為 中壢警發聲還原經過

館長陳之漢旗下健身房桃園中壢館，1名27歲的吳姓當事人4月27日在發傳單時，突然遭到一名男子從後腦勺重擊，不過遭攻擊的員工事後去報案，警方回應「這很麻煩，可能找不到了」。中壢警分局回應，因吳男無法準確說明發生的時間及地點，經員警長達逾1小時的積極協助調閱監視影像，試圖還原案發經過，當事人感謝警方協助後稱疲累先行離開。

館長表示，事情發生在4月27日，不過今天才接獲員工主管回報，麻煩市長、警政署、在野黨，因為知道執政黨不會理他，麻煩所有人幫幫他的員工，警察說很麻煩可能找不到了，好幾天過去了，現在什麼都沒拿到也沒通知。

中壢警分局回應，興國派出所於4月27日下午5時許，接獲吳男所稱被不明人士徒手拍打，當場表示先去驗傷準備資料，復於晚間8時42分持驗傷單至案發地中福派出所，因當事人無法準確說明發生的時間及地點，經員警長達逾1小時的積極協助調閱監視影像，試圖還原案發經過，當事人感謝警方協助後稱疲累先行離開。警方已主動組成專案小組，依被害人描述調閱監視器影像，過濾案情。