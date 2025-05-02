館長員工遇襲報案無三聯單？ 張善政：全力偵辦

館長陳之漢旗下健身房桃園中壢館，1名員工4月27日在發傳單時，突然遭到一名男子從後腦勺重擊。圖／翻攝自飆捍臉書 館長陳之漢旗下健身房桃園中壢館，1名員工上月27日發傳單時，突遭不明男子從後腦勺重擊，並不斷罵館長在凱道遊行的發言。遭攻擊的員工事後報案，警方回應「這很麻煩，可能找不到了」。館長昨晚直播說，執政黨不會幫，希望桃園市長張善政、警政署、在野黨幫幫員工。張昨晚表示，譴責暴力，全力偵辦。

警政署晚間表示，警方嚴正譴責暴力，已指示署督察室、桃園市警局調查中，並將針對員工被毆全力偵辦並依法調查。

館長表示，事情發生在4月27日，他昨才接獲主管回報，公司內的政治是自由的，不干預員工政治立場，聊天也不太談政治；遭攻擊員工頭部挫傷，躲在家不敢出來，手上有驗傷單，但多天過去什麼回應都沒有。

他說，報案沒有三聯單，或許警方不是故意，但真的要幫員工講話；「我們的政治不應該搞得如此對立」，一個民主法治國家，不應該用這個方式，今天用手打，之後會不會拿刀？難道台灣人講政治都要打打殺殺。

張善政在臉書發文，桃園市警察局已協助受害人，依法全力偵辦中。

市議員詹江村表示，他向中壢警分局長林鼎泰了解，當事人被打當晚8時多，持驗傷單至派出所，表示在九和二街45號附近路口被打，但無法確認詳細時間和地點，警察陪同看1個多小時錄影帶，但未完成報案程序。