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失聯越籍男酒駕逆向 害騎士夫婦天人永隔

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

來台失聯的越南籍阮姓男子，昨酒駕在桃園撞上騎機車陳姓夫婦，釀夫死妻傷；阮車上還有二名同鄉失聯移工，逃跑後被抓回。記者周嘉茹／翻攝
來台失聯的越南籍阮姓男子，昨酒駕在桃園撞上騎機車陳姓夫婦，釀夫死妻傷；阮車上還有二名同鄉失聯移工，逃跑後被抓回。記者周嘉茹／翻攝

七年前持觀光簽證入境、行方不明的越南籍阮姓男子，昨天中午酒駕載二名同鄉失聯移工，行經桃園市八德交流道附近逆向撞上共乘機車的陳姓夫婦，陳男傷重不治，妻子受傷送醫；阮男酒駕超標卡在駕駛座當場被捕送辦，二名同鄉脫逃後被逮回，交移民署收容。

桃園市八德區公所前天才發生汽車衝撞行人夫妻釀一死一傷，昨天再傳重大車禍。警方調查，卅二歲越南籍阮男，七年前觀光名義入境後失聯，昨天中午十二時許，他駕車行經八德區和平路時突然逆向橫跨雙黃線，撞上對向騎機車載妻子的四十五歲陳男，夫婦二人被撞飛倒地，機車嚴重變形，陳男當場無生命跡象，送醫不治，四十四歲陳姓妻子左腳多處擦傷無大礙，車禍另波及五十一歲江姓女騎士受輕傷。

阮男肇事後車子衝到對面草叢卡在棚架旁，警方趕到時他還在駕駛座沒有受傷，經查逾期居留七年，且酒測值零點四九毫克，確定酒駕肇事。

事發後民眾目擊同車內另有二人不見蹤影，加上車子右前方車門打開，警方追查確認當時車子還有卅八歲翁男、四十歲黃男，均是越南籍失聯移工，昨晚查獲到案。

警方研判，三人都是非法打工，酒後肇事，警詢後依公共危險、過失致死罪嫌將阮男移送桃園地檢署偵辦，翁姓、黃姓男子交移民署收容，肇事原因和雇主責任交檢方調查釐清。

失聯移工 桃園地檢署 移民署

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