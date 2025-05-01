館長員工無故被打疑警方怠慢 桃市議員緩頰：據了解警方沒怠慢

桃園市議員詹江村。本報資料照片 館長陳之漢旗下健身房桃園中壢館，1名員工4月27日在發傳單時，突然遭到一名男子從後腦勺重擊，不過遭攻擊的員工事後去報案，警方的回應「這很麻煩，可能找不到了」。對此市議員詹江村臉書表示，經他了解整起事件警察從頭至尾都盡力協助，也沒有任何怠慢情況。

詹江村臉書寫下，他依據館長，求助影片說法，向中壢警分局長林鼎泰了解內容，林告知說當事人被打當天晚上8點多，持驗傷單至中福派出所，表示4月27日下午4點30分，在九和二街45號附近路口被打，但是詳細是哪一個路口，已經忘記，並且無法確認詳細的時間跟地點。

詹說，當下警察詢問當事人是否提告，被害人表示再考慮看看是否提告，並沒有完成提告程序。於是他到健身房，想協助被害人完成提告程序，健身房幹部表示，他們不便對外表達意見。

詹表示，他到中福派出所了解，承辦員警說，因被害人無法確認被打的時間地點，警察當日陪同該員，看了一個多小時錄影帶。

詹說，分局長播放錄音檔，當時當事人先到興國派出所報案，興國派出所問他是否出示驗傷單，被害人說那他先去開驗傷單，後來晚上就到中福派出所，看了一個多小時錄影帶之後，當事人表示很累要先離開，當時並沒有完成報案程序。