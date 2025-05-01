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桃園汽車逆向撞機車釀1死2傷 越籍男酒駕載2逃逸移工遭逮

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桃園汽車逆向撞機車釀1死2傷 越籍男酒駕載2逃逸移工遭逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德交流道附近今中午發生一輛小客車車速過快，逆向狠撞一輛夫妻雙載機車，造成45歲男騎士死亡、後座妻子多處擦傷；經警方調查，開車的32歲越南籍阮姓男子7年前持觀光簽證入境，逾期居留，酒測值0.49mg/L超標，另外2名逃跑乘客皆為逃逸移工

桃園市八德區和平路今中午12時20分許，一輛小客車疑似車速過快不明原因逆向衝撞對向機車，造成一對雙載夫妻當場噴飛，騎車的45歲陳姓男子倒地不起，後座44歲陳姓妻子也躺在地上，車體嚴重變形，另外波及一輛機車，強烈撞擊導致車禍現場滿是碎車殼。

消防到場後陳男無呼吸心跳，經緊急送醫急救仍回天乏術，後座陳妻則左腳多處擦傷，另外受波及的機車騎士51歲江姓女子則左腳擦傷。警方到場時於對面一處草叢發現車輛，並有一名越南籍阮姓男子卡在駕駛座，沒有受傷。

經專勤隊查詢阮男為2018年觀光簽證入台，逾期停留，警方調查駕駛為阮男，酒測值0.49mg/L超標；事發時有民眾目擊車內尚有另外2人，後續卻不見蹤影，警方晚間查緝另2名乘客到案，分別為38歲越南籍翁姓男子及40歲越南籍黃姓男子，2人皆為逃逸移工。阮男依刑法公共危險罪、過失致死罪嫌移送偵辦；乘客翁男、黃男移送移民署收容。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市八德交流道附近今中午一輛小客車高速逆向狠撞一輛夫妻雙載機車，經查越南籍阮姓男子酒駕、2名乘客皆為逃逸移工。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德交流道附近今中午一輛小客車高速逆向狠撞一輛夫妻雙載機車，經查越南籍阮姓男子酒駕、2名乘客皆為逃逸移工。記者周嘉茹／翻攝

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