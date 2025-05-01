桃園汽車逆向撞機車釀1死2傷 越籍男酒駕載2逃逸移工遭逮

桃園市八德交流道附近今中午發生一輛小客車車速過快，逆向狠撞一輛夫妻雙載機車，造成45歲男騎士死亡、後座妻子多處擦傷；經警方調查，開車的32歲越南籍阮姓男子7年前持觀光簽證入境，逾期居留，酒測值0.49mg/L超標，另外2名逃跑乘客皆為逃逸移工。

桃園市八德區和平路今中午12時20分許，一輛小客車疑似車速過快不明原因逆向衝撞對向機車，造成一對雙載夫妻當場噴飛，騎車的45歲陳姓男子倒地不起，後座44歲陳姓妻子也躺在地上，車體嚴重變形，另外波及一輛機車，強烈撞擊導致車禍現場滿是碎車殼。

消防到場後陳男無呼吸心跳，經緊急送醫急救仍回天乏術，後座陳妻則左腳多處擦傷，另外受波及的機車騎士51歲江姓女子則左腳擦傷。警方到場時於對面一處草叢發現車輛，並有一名越南籍阮姓男子卡在駕駛座，沒有受傷。

經專勤隊查詢阮男為2018年觀光簽證入台，逾期停留，警方調查駕駛為阮男，酒測值0.49mg/L超標；事發時有民眾目擊車內尚有另外2人，後續卻不見蹤影，警方晚間查緝另2名乘客到案，分別為38歲越南籍翁姓男子及40歲越南籍黃姓男子，2人皆為逃逸移工。阮男依刑法公共危險罪、過失致死罪嫌移送偵辦；乘客翁男、黃男移送移民署收容。

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