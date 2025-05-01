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宜蘭4個月大男嬰疑受虐今開庭 家屬庭外大罵「可惡」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭1名4個月大男嬰今年元月初送到合格保母托育照顧，第11天男嬰出現眼睛上吊、呼吸急促，緊急通知家長一起送醫，雖救回性命，但嚴重腦傷恐怕終身難以恢復；保母否認虐童。宜蘭地方法院昨天首次開庭審理，家屬製作看板在法庭外大罵保母「可惡」。

疑似虐童案發生今年元月13日，檢方認為保母涉嫌以不明方式搖晃或撞擊男嬰，導致腦部出現重傷，4月1日依妨害幼童發育罪嫌起訴陳姓保母，法院裁定10萬元交保、限制出境：家屬對保母提出刑事與民事訴訟，並進行財產假扣押。

法院今天首次開庭，保母表示，當天宥宥比較晚11時許送保母家，下午4時許洗澡時，宥宥顯得相當安靜，洗完澡後包穿衣熟睡，她去廚房備菜，5時30分左右發現「宥宥」眼睛微微上吊、呼吸急促及嘴巴微開，拍肩也沒反應，緊急連絡家長送醫。

保母的辯護律師說，事情發生在周一，前兩天被帶回家照顧，依台大醫院報告，傷勢有可能是「發生前幾小時直到前3天」，因較大外力所致，當天男嬰在保母家時間約6個多小時，不能把責任歸咎於保母。

家屬的律師表示，事發前「宥宥」與外婆正常互動的影音，可以證明送托前活蹦亂掉，傷勢研判報告是指「案發前數小時到1天內」會有明顯症狀，質疑保母說謊及延遲送醫；家屬也痛斥，當下為何不是馬上送到保母家旁邊的陽大附醫搶救，反而連絡家屬，要把小孩送回家給爸媽。

醫師診斷男嬰「宥宥」左側硬腦膜下出血合併視網膜出血，還在台大醫院一般病房。男嬰母親泣訴，宥宥腦功能只剩下原先的4分之1，還有嚴重癲癇抽搐等情況，不知何時才能出院；律師說，腦傷已無恢復可能，懷疑保母涉不法行為，這部分由司法調查真相，但更在意的是小孩後續照顧及看護，盼行政機關、長照機構及社會資源給予協助。

陳姓保母領有合格證照，已有10年照顧寶寶經驗，無不良紀錄。縣府社會處表示，礙於個資，保母家中不能裝監視器，今後會要求建立緊急SOP送醫流程，應先送醫院，再通知家長；此外保母除了每年必須接受18小時在職訓練及4小時急救訓練，未來會跟衛生局幼兒專責醫師合作，指導保母針對小孩出現抽搐、吊眼等狀況的處理。

社會處說，未來也會成立協力圈建立line群，請有經驗的資深護理證照保母，帶領新進保母作業，方便詢問及協助指導；全縣385位保母，以後會先探詢小孩父母親，如果擔心懷疑有狀況，例入優先查訪並加強訪視頻率。

男嬰的外婆難過不已，痛斥陳姓保母「可惡」。記者戴永華／攝影
男嬰的外婆難過不已，痛斥陳姓保母「可惡」。記者戴永華／攝影
原本活潑可愛的4個月大男嬰，疑似受療嚴重腦傷，仍台大醫院住院治療。記者戴永華／翻攝
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