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發健身房傳單被重擊 館長員工報案數日未見三聯單、警回「很麻煩」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

館長陳之漢旗下健身房桃園中壢館，1名員工4月27日在發傳單時，突然遭到一名男子從後腦勺重擊，並不斷罵館長在426凱道遊行的發言等等。不過遭攻擊的員工事後去報案，警方的回應「這很麻煩，可能找不到了」，讓館長痛心PO影片表示，希望桃園市長張善政、警政署、在野黨等幫幫他的員工。

館長表示，事情發生在4月27日，不過今天才接獲員工主管回報，麻煩市長、警政署、在野黨，因為知道執政黨不會理他，麻煩所有人幫幫他的員工，警察說很麻煩可能找不到了，好幾天過去了，現在什麼都沒拿到也沒通知。

館長說，他員工的人數很多，大部分員工其實沒有什麼機會見面，這位員工跟多數台灣人民一樣，每天辛辛苦苦的上班，公司內的政治是自由的，也不曾干預過員工的政治立場，甚至連聊天都不太會聊到政治。

館長說，他最難過的是，「我們的政治不應該搞得如此對立」，這個遭受攻擊的員工，頭部挫傷，躲在家裡不敢出來，他們手上有驗傷單，但多天過去都沒回應，他全方面支持警察十多年，報案卻沒三聯單，或許警方不是故意但好幾天，但真的要出來幫員工講話。

館長強調，今天拍片用意是，希望今天不論任何政黨，身為一個台灣民主法治國家，都不應該用這個方式，今天用手打，之後會不會拿刀，懇求社會大眾幫忙，難道台灣人現在講政治都要打打殺殺。

館長陳之漢旗下健身房桃園中壢館，1名員工4月27日在發傳單時，突然遭到一名男子從後腦勺重擊。圖／翻攝自飆捍臉書
館長陳之漢旗下健身房桃園中壢館，1名員工4月27日在發傳單時，突然遭到一名男子從後腦勺重擊。圖／翻攝自飆捍臉書

健身房 警察 陳之漢 館長

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