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兼差花材包裝變投資能源環保 小資族借錢被詐200萬元夢醒

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名陳姓女子想兼差，點入臉書徵求花材包裝工作，未料被加入能源環保產業推廣投資line群組，誤信很多群友賺錢，先後交付200萬元「有獲利」，要求出金卻被告知需繳交保證金，陳女始知上當，配合警方誘捕到宋姓女車手，保住140萬元。

據了解，陳女今年初被加入投資line群組，天天看到有人留言獲利並拿到錢，因而心動參加投資，自稱理財專員的人聯絡她並指導投資方法，陳女提領積蓄並向親友借錢買虛擬貨幣投資能源環保產業，到四月下旬已獲利一倍，於是要求出金，理專卻藉故拖延，最後以提前獲利了結為由需繳交保證金，陳女看到反詐騙宣傳才知誤入詐團陷阱。

警方接獲報案，要陳女與詐團約定面交時間和地點，員林派出所長江耀邦帶5名員警埋伏，見車手自行駕車到達，並與陳女碰面要收取現金時，員警一擁而上，29歲的宋姓女車手聲稱受僱幣商來拿投資款，並非詐團車手。

員警告知沒個人幣商，要買虛擬貨幣都需向特定金融事業機構申購，宋女一再稱「都是老闆他們講的」，員警反問「他們講的都是事實嗎？妳如何證明？」宋女語塞，當場被查扣140萬元、兩支手機、偽造投資文件等證物，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

員林警分局長吳詠傑再次提醒民眾，詐團以「高薪、免經驗」找車手，編造各種理由製造投資高獲利、穩賺不賠的假象，民眾務必提高警覺，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或就近向派出所查詢。

彰化縣員林警分局逮捕宋姓女車手。圖／民眾提供
彰化縣員林警分局逮捕宋姓女車手。圖／民眾提供

虛擬貨幣 詐欺 詐騙 車手

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