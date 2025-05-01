影／超囂張！超跑車隊山道逆向超車狂飆 南投警發聲了

合歡山、清境是熱門景點，且因山道蜿蜒，常吸引車隊跑山；近日一支超跑車隊行經台14線埔霧公路竟逆向跨越雙黃線，對向機車騎士只能閃到路肩，相當危險。警方表示，未獲相關違規檢舉，將追查，後續加強交通稽查，以維交通安全。

有民眾在網路平台分享影片，影片中，他騎車行駛在台14線埔霧公路，途中遭遇一支超跑車隊，好幾輛超跑疑因不耐前方車輛速度較慢，為了搶快，竟然直接跨越雙黃線逆向超車，雙方差點撞上，也將他連人帶車逼到路肩，畫面險象環生。

仁愛警分局表示，該影像雖未標示具體時間及地點，經了解發生在4月17日，影片中多輛超跑小客車跨越雙黃線超車、爭道行駛，明顯違規，依據道交條例可處600至1800元罰鍰；若因違規致人死傷，最高可罰9萬元，並吊銷駕駛執照。

針對該影片內狀況，目前未接獲相關交通違規檢舉案件，將追查了解，並持續加強交通稽查與宣導作為，維護交通安全；並呼籲台14線、台14甲線山路蜿蜒，駕駛人應隨時注意行車安全，切勿任意違規超車或逆向行駛，避免交通事故發生。