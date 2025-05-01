獨／便當店母女遭詐1200萬…警諷「還活著喔」鬧2命 判休職6月懲戒

台北市內湖區一對母女因遭遇投資詐騙而報警，卻遭劉姓警員嘲諷「妳還活著喔」，母女選擇尋短，遺書似提及「警察叫我去死」。警方除將劉函送士林地檢署調查有無刑事責任，台北市府也將他移送懲戒法院審理，懲戒法院第一審認為，劉有與被害家屬完成修復式司法，也坦承不當行為，今判劉休職，期間6月。

甯姓婦人（55歲）在便當店工作，曾姓女兒（28歲）擔任會計，2人因瀏覽臉書投資廣告，遇上假投資詐騙，加入LINE投資群組，詐團假冒投資理財網紅「柴鼠兄弟」名義招攬投資，母女倆依指示面交、匯款逾1200萬元，事後驚覺受騙，去年12月4日前往市警內湖分局港墘派出所報案。

當時備勤的劉姓警員受理報案，他12月6日欲再次致電甯婦約定做第二次筆錄，但前三通都無人接聽，早上10點47分撥打第四次時，對方接起電話、但還沒說話時，劉嘟嚷「不會自殺吧」，被母女聽到。

「喔，妳還活著喔？」劉姓警員詢問起被騙經過，還驚訝說「都坑妳170萬了，還要還250萬，哇操」、「收據正本燒掉了喔？不會吧」，母女12月8日陳屍住處。

內湖分局表示，因婦人遺書透露報案遭警察「冷嘲熱諷」，分局回溯港墘派出所內電話錄音，發現劉言行不當，包括甯姓婦人4日詢問能否追回財損？劉回覆「拿不回來」；6日劉更在電話中說出「妳還活著喔」等嚴重缺乏同理心的言詞。

因甯婦遺書疑提及「警察叫我去死」，劉被警方記大過1次處分並調至警備隊。士林地檢署也表示，除依法相驗釐清死因，也將一併追查母女倆遭詐情形。

劉姓警員遭送懲戒，懲戒法院4月22日開庭，合議庭認為劉違反警察偵查犯罪手冊第7點、第74點，以及公務員服務法第6條「誠信清廉、謹慎勤勉」規定，損害公務員名譽及政府信譽，有懲戒必要。

懲戒法院認為，劉身為警察卻未能以誠懇的態度受理報案、關懷被害人，讓人民喪失對政府機關的信賴，衡酌他與甯婦家屬完成修復式司法、歷年考核與獎懲紀錄，今判休職，期間6月。

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