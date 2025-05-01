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疑從大陸漂來！馬祖莒光漁民打撈到未爆彈 軍方將運回處置

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

連江縣莒光鄉青帆漁港日昨晚間驚傳漁民打撈到未爆彈，引起關注，民眾趕緊打電話到莒光警察所通報，軍警相關單位隨即通報處理，並啟動周邊戒護措施，相關人員透露，初步研判為共軍迫砲彈；軍方表示，該未爆彈將暫時存放於當地彈藥庫，預計後天由海軍載回處置。

莒光警察所指出，當晚6時50分接獲民眾通報，一名漁民在青帆港鄰近犀牛嶼海域捕魚時，意外將一枚未爆彈打撈上船，驚覺異狀，趕緊通報警方，由於莒光當地並無專業未爆彈處理人員，軍方決定由南竿地區的未爆彈處理小組於隔日派員前往處理。

據了解，當晚7時40分，莒光守備大隊派出3人抵達現場協助設置安全警戒，並在該處設置三角錐與警示燈，管制周邊人員進出，避免民眾靠近發生危險。

一位蔡姓相關專家表示，該枚未爆彈型似共軍迫砲彈，推測可能是早年演習或其他軍事行動遺留物，經海流漂至馬祖海域，但年代久遠。

軍方指出，該枚未爆彈由處理小組取回後，暫存於莒光地區彈藥庫，並預定於後天由海軍派遣小艇將其運離進行後續安全處理。

相關單位呼籲漁民及民眾，若發現疑似爆裂物，切勿自行搬動，應立即通報軍警單位協助處理，以免發生危險。

連江縣莒光鄉青帆漁港日昨晚間驚傳漁民打撈到未爆彈，引起關注，民眾趕緊打電話到莒光警察所通報，軍警相關單位隨即通報處理，並啟動周邊戒護措施。圖／民眾提供
連江縣莒光鄉青帆漁港日昨晚間驚傳漁民打撈到未爆彈，引起關注，民眾趕緊打電話到莒光警察所通報，軍警相關單位隨即通報處理，並啟動周邊戒護措施。圖／民眾提供

海軍 漁民 警察 馬祖

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