桃園汽車高速逆向衝撞！機車上雙載夫妻噴飛1死2傷 驚悚瞬間曝光

桃園市八德交流道附近今中午發生一輛小客車車速過快，逆向狠撞一輛夫妻雙載機車，造成45歲男騎士當場無呼吸心跳，送醫後宣告死亡，後座妻子則多處擦傷；警方到場後發現車內一名越南籍男子卡在駕駛座，但身分尚在確認，驚悚事發畫面曝光。

桃園市八德區和平路今中午12時20分許，一輛小客車疑似車速過快不明原因逆向衝撞對向機車，造成一對雙載夫妻當場噴飛，騎車的45歲陳姓男子倒地不起，後座44歲陳姓妻子也躺在地上，車體嚴重變形，另外波及一輛機車，強烈撞擊導致車禍現場滿是碎車殼。

消防到場後陳男無呼吸心跳，經緊急送醫急救仍回天乏術，後座陳妻則左腳多處擦傷，另外受波及的機車騎士51歲江姓女子則左腳擦傷。警方到場時於對面一處草叢發現車輛，並有一名越南籍阮姓男子卡在駕駛座，沒有受傷。

經專勤隊查詢阮男為2018年觀光簽證入台，逾期停留，但事發時有民眾目擊車內尚有另外2人，後續卻不見蹤影，警方尚在確認肇事駕駛身分，詳細事發經過待釐清。