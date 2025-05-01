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桃園汽車高速逆向衝撞！機車上雙載夫妻噴飛1死2傷 驚悚瞬間曝光

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德交流道附近今中午發生一輛小客車車速過快，逆向狠撞一輛夫妻雙載機車，造成45歲男騎士當場無呼吸心跳，送醫後宣告死亡，後座妻子則多處擦傷；警方到場後發現車內一名越南籍男子卡在駕駛座，但身分尚在確認，驚悚事發畫面曝光。

桃園市八德區和平路今中午12時20分許，一輛小客車疑似車速過快不明原因逆向衝撞對向機車，造成一對雙載夫妻當場噴飛，騎車的45歲陳姓男子倒地不起，後座44歲陳姓妻子也躺在地上，車體嚴重變形，另外波及一輛機車，強烈撞擊導致車禍現場滿是碎車殼。

消防到場後陳男無呼吸心跳，經緊急送醫急救仍回天乏術，後座陳妻則左腳多處擦傷，另外受波及的機車騎士51歲江姓女子則左腳擦傷。警方到場時於對面一處草叢發現車輛，並有一名越南籍阮姓男子卡在駕駛座，沒有受傷。

經專勤隊查詢阮男為2018年觀光簽證入台，逾期停留，但事發時有民眾目擊車內尚有另外2人，後續卻不見蹤影，警方尚在確認肇事駕駛身分，詳細事發經過待釐清。

桃園市八德交流道附近今中午一輛小客車高速逆向狠撞一輛夫妻雙載機車，警方到場時於對面一處草叢發現車輛，並有一名越南籍阮姓男子卡在駕駛座。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德交流道附近今中午一輛小客車高速逆向狠撞一輛夫妻雙載機車，警方到場時於對面一處草叢發現車輛，並有一名越南籍阮姓男子卡在駕駛座。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德交流道附近今中午一輛小客車高速逆向狠撞一輛夫妻雙載機車，另外波及一輛機車。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德交流道附近今中午一輛小客車高速逆向狠撞一輛夫妻雙載機車，另外波及一輛機車。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德交流道附近今中午一輛小客車高速逆向狠撞一輛夫妻雙載機車，車體嚴重變形，造成45歲男騎士當場無呼吸心跳，送醫後宣告死亡，後座妻子則多處擦傷。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德交流道附近今中午一輛小客車高速逆向狠撞一輛夫妻雙載機車，車體嚴重變形，造成45歲男騎士當場無呼吸心跳，送醫後宣告死亡，後座妻子則多處擦傷。記者周嘉茹／翻攝

妻子 桃園 機車騎士 車禍 逆向

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