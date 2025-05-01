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把賣場愛心捐贈區當自家倉庫 高雄男「螞蟻搬家」3次落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

65歲蔡姓男子上月23日前往高市某連鎖賣場偷竊愛心捐贈區的民生用品，得手後，食髓知味，又連續在26、27日重施故技，業者發現捐贈物品短少報警，警方調監視器鎖定竊賊特徵，28日見蔡男現身將他逮獲，家中起出琳瑯滿目價值逾千元的贓物。

三民二警分局指出，陽明派出所於4月27日接獲轄區某賣場負責人報案稱，店內捐贈愛心物品區近期常有短缺跡象，有竊賊趁隙偷竊；警方獲報調閱監視器畫面，鎖定是蔡姓男子所為，清查蔡男分別在23、26日已先偷竊得逞。

警方研判蔡男因得手多次，仍會再度現身，28日晚間先前往賣場埋伏，當夜11時20分許見蔡男出現，準備至捐贈區偷竊時，趨前將蔡男逮捕。

警方清查，蔡男分別於4月23日、26日及27日多次至賣場內竊取衛生紙、泡麵及餅乾罐頭等價值約1000餘元的民生用品，並在家中起獲部分糖果、餅乾及咖啡包等物；警詢後，依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

65歲蔡姓男子上月底連續3次前往高市三民區某連鎖賣場偷竊愛心捐贈區的民生用品，第四度前往時，被埋伏警方逮獲。記者石秀華／翻攝
65歲蔡姓男子上月底連續3次前往高市三民區某連鎖賣場偷竊愛心捐贈區的民生用品，第四度前往時，被埋伏警方逮獲。記者石秀華／翻攝
65歲蔡姓男子上月底連續3次前往高市三民區某連鎖賣場偷竊愛心捐贈區的民生用品，第四度前往時，被埋伏警方逮獲；警方起出糖果餅乾等贓物。記者石秀華／翻攝
65歲蔡姓男子上月底連續3次前往高市三民區某連鎖賣場偷竊愛心捐贈區的民生用品，第四度前往時，被埋伏警方逮獲；警方起出糖果餅乾等贓物。記者石秀華／翻攝
65歲蔡姓男子上月底連續3次前往高市三民區某連鎖賣場偷竊愛心捐贈區的民生用品，第四度前往時，被埋伏警方逮獲。記者石秀華／翻攝
65歲蔡姓男子上月底連續3次前往高市三民區某連鎖賣場偷竊愛心捐贈區的民生用品，第四度前往時，被埋伏警方逮獲。記者石秀華／翻攝

偷竊 愛心 監視器 賣場

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