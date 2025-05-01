婦人跳舞突倒地OHCA 竹市警消2次電擊成功搶救

竹市72歲婦人日前在跳舞時昏倒、失去意識，疑心肺功能停止，警消獲報到場施以心肺復甦術、2次AED （自動體外心臟去顫器）電擊等，成功恢復生命徵象，送醫救治後，近期已康復出院。

新竹市消防局今天發布新聞稿表示，日前接獲報案，指中山路有72歲女性在跳舞時突然昏倒、失去意識，立即派遣救護車趕往現場。

警消指出，事發當下，現場已有民眾為婦人實施CPR（心肺復甦術），救護人員抵達後，立即接手評估生命徵象，初步檢查患者為無意識、無呼吸、無心跳之OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，情況危急。

警消表示，經救護人員施行高品質CPR，同時使用4號I-GEL（聲門上呼吸道裝置）、架設自動心肺復甦機，以標準化頻率與深度進行胸外按壓，以及使用AED進行心律分析，並在現場進行第1次電擊。

備援救護車抵達後，救護人員為婦人施打1毫克腎上腺素以刺激心跳恢復，AED再次分析仍需電擊，立即施行第2次去顫，經一連串處置後，患者逐漸恢復生命徵象，經住院治療與照護，近日康復出院。

竹市消防局表示，消防局每月19日定期舉辦「防災宣導及救護技術訓練」，民眾可報名參加學習基本急救技能，如CPR與AED操作，提升自救與助人能力。