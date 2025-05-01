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影／超誇張…國5雪隧緊逼前車黏TT 科技執法全錄下罰款3千起跳

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

雪隧行車未保持安全距離還緊貼前車，民眾在社群貼出一則廂型車緊逼前轎車畫面，幾乎黏著前車屁股行駛，貼文者說「開車跟這麼緊幹嘛」，網友留言直呼「誇張，這樣子逼車的喔」，「前車急煞，超危險」。國九隊表示，雪隧有科技執法，一旦查明可開罰3千至6千元。

雪隧行進間不得超車，與前車保持的安全距離必須是車速的一半，若依雪隧最高速限90行駛，必須與前車保持45公尺距離，但畫面中這輛廂型車緊貼著前面轎車，以「等速」逼車前行。

網友留言直呼「危險」、「超誇張」、「故意的啦」、「沒車頭的車，還貼人車屁股」、「如果前車急煞，後車追撞！雙腿直接被截肢」。

還有網友諷刺「跟車系統好強」、「確定中間有沒有繩子？」、「後雨刷噴一下，幫他洗玻璃」、「貼車不會比較快，撞到又說沒錢賠」。

很多人建議「檢舉」，指出「喜歡緊跟逼車的人，可以提供影像檢舉送他一張隧道逼車，未保持車距紅單」。

國道警察國九大隊表示，影像顯示該車行駛在雪隧未保持安全距離行為，已違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第2款，可處3000元至6000元罰鍰，目前尚未接獲民眾檢舉，建議民眾如遇類似案件，可把附有明確日期及時間地點影像上傳至國道公路警察局網站檢舉。

國九大隊強調，雪山隧道內科技執法針對未保持安全距離、超速、慢速、任意變換車道等項目都有持續加強取締，用路人若違反相關規定一律開罰，絕不寬貸，呼籲駕駛人在行駛隧道或任何道路時，務必保持安全車距。

民眾在社群貼出行駛國5雪隧的廂型車緊逼前轎車影像，幾乎黏著前車屁股行駛，網友留言直呼「誇張，這樣子逼車的喔」，「前車急煞，超危險」。國九隊表示，雪隧有科技執法，一旦查明可開罰3千至6千元。圖／翻攝自threads社群
民眾在社群貼出行駛國5雪隧的廂型車緊逼前轎車影像，幾乎黏著前車屁股行駛，網友留言直呼「誇張，這樣子逼車的喔」，「前車急煞，超危險」。國九隊表示，雪隧有科技執法，一旦查明可開罰3千至6千元。圖／翻攝自threads社群
民眾在社群貼出行駛國5雪隧的廂型車緊逼前轎車影像，幾乎黏著前車屁股行駛，網友留言直呼「誇張，這樣子逼車的喔」，「前車急煞，超危險」。國九隊表示，雪隧有科技執法，一旦查明可開罰3千至6千元。圖／翻攝自threads社群
民眾在社群貼出行駛國5雪隧的廂型車緊逼前轎車影像，幾乎黏著前車屁股行駛，網友留言直呼「誇張，這樣子逼車的喔」，「前車急煞，超危險」。國九隊表示，雪隧有科技執法，一旦查明可開罰3千至6千元。圖／翻攝自threads社群

國道 科技執法 警察 逼車 雪隧

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