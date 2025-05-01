台泰警方合作破獲一起跨國洗錢案件，成功瓦解橫跨台灣、泰國、日本與越南的洗錢水房集團，查扣虛擬貨幣、現金與相關設備等證物。刑事警察局表示，該集團以泰國、日本及越南人頭帳戶，協助博弈網站進行操作泰銖、日圓、越南盾之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務，並與詐欺集團配合從事洗錢工作，從中抽取手續費。警方初估該集團疑洗錢高達逾153億9000萬元，不法所得逾1億8476萬元，顯示該集團規模龐大、跨境操作縝密。

水房使用綁定泰國網銀手機。圖：讀者提供

刑事局表示，該案由中華民國駐泰國代表處、高雄地方檢察署、高雄市刑事警察大隊、台中市刑事警察大隊、雲林縣台西警分局及刑警局國際刑警科與泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局聯手合作偵辦，陸續於去(113)年1月8日、10月17日、10月24日及12月3日在泰國清邁、高雄市、台中市等地發動同步搜索與逮捕行動。

泰國警方在清邁破獲一處由馬來西亞及泰籍成員操作的洗錢水房。圖：讀者提供

刑事局進一步說明，泰國警方最先在清邁破獲一處由馬來西亞及泰籍成員操作的洗錢水房，警方循線追查發現該集團在台灣疑似也有據點，經刑警局駐泰國聯絡組密切交換雙方情資，由刑事警察局追查在台水房。

泰國警方經刑警局駐泰國聯絡組密切交換雙方情資，由刑事警察局追查在台水房。示意圖：警方提供

刑事局提到，專案小組歷經數月蒐證與跟監，於高雄市前金區鎖定一處水房，去年1月持搜索票當場查獲36歲林姓工程師、王姓水房幹部及陳姓員工等10人。經警方檢視現場查扣之電腦、工作手機等相關證物，該水房以泰國、日本及越南人頭帳戶，協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務，此外並與詐欺集團配合從事洗錢工作，並從中抽取手續費，從該集團平台及帳冊資料顯示，去年1月8日查獲前半年，疑洗錢153億9000多萬元，共獲利1億8476萬餘元。

跨國洗錢集團以人頭帳戶，協助博弈網站進行操作泰銖、日圓、越南盾之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務，並與詐欺集團配合從事洗錢工作。示意圖：警方提供

刑事局進一步提到，隨後警方持續追查集團幕後操盤者，於去年10月再度於高雄與台中展開同步搜索，拘提41歲孫姓主嫌、42歲黃姓幹部與黃姓總務等人，查扣泰達幣95萬9433顆、以太幣4.532顆、新台幣140萬5200元、美元200元、日幣12萬7000元、人民幣2100元、泰銖4萬4860元、手機14台、冷錢包2個及電腦2台等證物。

跨國洗錢集團替博弈網站洗錢。圖：讀者提供

警方表示，跨國詐欺與洗錢犯罪已成為全球關注焦點，各國執法機關正加強合作，共同打擊此類犯罪。警方呼籲國人切勿心存僥倖，參與電信詐騙或洗錢活動，否則將面臨組織犯罪防制條例、洗錢防制法及加重詐欺罪等嚴厲制裁。

本文章來自《桃園電子報》。原文：跨國犯罪集團替博弈網站、詐團洗錢逾153億 台泰警方合作逮人