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愛車遭竊？ 竊嫌竟是車主本人

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府警察

近日一名男子至臺北市政府警察局中正第二分局南昌派出所堅稱其機車遭竊，態度強硬地要求警方立即展開調查。然而，經警方調閱監視器畫面及車牌辨識系統比對後，發現騎走機車的竟是報案人本人，令人啼笑皆非。

南昌分局表示，該名男子因誤記機車停放地點，錯以為愛車遭竊，雖警方指出此可能性，但男子仍堅信自己不可能記錯位置。儘管如此，警方並未掉以輕心，受理案件後，仍持續近一小時調閱監視器畫面，追蹤男子當日上午出門至停車處的動線，協助尋找機車。最終，警方在距原報案地點不遠處，成功尋獲該輛機車。男子見車後才想起，當時因原本預定的停車位空間狹小，遂改停至其他地點，卻僅記得第一個停車點，才導致誤會發生。他對警方的細心與耐心處理深表感謝。

中正第二分局提醒民眾，若至不熟悉地點停放車輛，建議拍照記錄停車位置，以免因記憶錯誤而誤認遭竊，造成民眾本人及警方不必要的困擾與排擠警力的運用。

聚傳媒

監視器 警察 車位

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