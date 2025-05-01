抽獎限量「媽祖打詐神轎」 苗警同步破獲跨國詐欺集團

「粉紅超跑」今晚即將起駕展開10天9夜前往北港進香，苗栗縣警察局為響應白沙屯媽祖遶境盛事並提升全民防詐意識，特別舉辦觀看反詐騙宣導影片抽獎活動，以限量「媽祖打詐神轎」作為活動主題獎品，結合宗教信仰與防詐宣導，期盼在媽祖庇佑下，共同打造安心無詐的社會環境。

由白沙屯拱天宮管理委員會授權製作的「粉紅超跑」限量打詐神轎，是等比例縮小，每一頂都有獨立編號，倍增收藏價值，只要完成三個步驟，就能參加抽獎，獲得限量小神轎。

苗警表示，第一步驟追蹤FB「苗栗縣警察局粉絲團」；第二步驟是按讚活動貼文並留言標註兩位朋友「一起看反詐影片抽媽祖打詐神轎」；最後一步是回答問卷，全數答對者即可參加抽獎。

本次抽獎活動獎品豐富，包含粉紅超跑打詐神轎3名、Benefit Xpress福利即享券1000元10名及密封食物罐20名。活動將於5月9日下午4點截止，並於5月10日上午10點公開抽獎，得獎名單將公布於「苗栗縣警察局粉絲團」。

此外，苗栗縣警察局4月中旬在苗栗市查獲3人涉犯詐欺、洗錢防制法及人口販運等罪嫌，其中2人是香港籍。經調查2人分別於入境台灣後，擔任提款及收簿手，協助詐騙集團提領贓款，短短數日便提領逾百萬元。

另1人則負責收水並扣押前2人護照防止其逃逸。警方當場查扣提款卡19張、現金1萬8800元、手機4支及自小客車1部，全案移送苗栗地檢署繼續偵辦。

警方呼籲，詐騙手法日新月異，民眾務必提高警覺，遇有可疑情況，立即撥打165反詐騙專線查證，警民合作，共同守護社會安全。