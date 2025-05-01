快訊

暗示參選總統？南韓代理總統韓悳洙請辭：將承擔更重大的責任

律師看貴婦奈奈逃亡後返台 指「她」從通緝起已在坐牢

柯建銘斷杖砸人 徐巧芯告發傷害出庭作證：未道歉就沒有和解可能性

抽獎限量「媽祖打詐神轎」 苗警同步破獲跨國詐欺集團

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

「粉紅超跑」今晚即將起駕展開10天9夜前往北港進香，苗栗縣警察局為響應白沙屯媽祖遶境盛事並提升全民防詐意識，特別舉辦觀看反詐騙宣導影片抽獎活動，以限量「媽祖打詐神轎」作為活動主題獎品，結合宗教信仰與防詐宣導，期盼在媽祖庇佑下，共同打造安心無詐的社會環境。

由白沙屯拱天宮管理委員會授權製作的「粉紅超跑」限量打詐神轎，是等比例縮小，每一頂都有獨立編號，倍增收藏價值，只要完成三個步驟，就能參加抽獎，獲得限量小神轎。

苗警表示，第一步驟追蹤FB「苗栗縣警察局粉絲團」；第二步驟是按讚活動貼文並留言標註兩位朋友「一起看反詐影片抽媽祖打詐神轎」；最後一步是回答問卷，全數答對者即可參加抽獎。

本次抽獎活動獎品豐富，包含粉紅超跑打詐神轎3名、Benefit Xpress福利即享券1000元10名及密封食物罐20名。活動將於5月9日下午4點截止，並於5月10日上午10點公開抽獎，得獎名單將公布於「苗栗縣警察局粉絲團」。

此外，苗栗縣警察局4月中旬在苗栗市查獲3人涉犯詐欺、洗錢防制法及人口販運等罪嫌，其中2人是香港籍。經調查2人分別於入境台灣後，擔任提款及收簿手，協助詐騙集團提領贓款，短短數日便提領逾百萬元。

另1人則負責收水並扣押前2人護照防止其逃逸。警方當場查扣提款卡19張、現金1萬8800元、手機4支及自小客車1部，全案移送苗栗地檢署繼續偵辦。

警方呼籲，詐騙手法日新月異，民眾務必提高警覺，遇有可疑情況，立即撥打165反詐騙專線查證，警民合作，共同守護社會安全。

苗栗縣警局製作的反詐騙宣導影片，特別邀請縣長鍾東錦現身操刀錄製，盼共同打造安心無詐的社會環境。圖／警方提供
苗栗縣警局製作的反詐騙宣導影片，特別邀請縣長鍾東錦現身操刀錄製，盼共同打造安心無詐的社會環境。圖／警方提供
苗栗縣警局表示，本次抽獎活動獎品豐富，其中限量3名獲獎的粉紅超跑打詐神轎，深具收藏價值。圖／警方提供
苗栗縣警局表示，本次抽獎活動獎品豐富，其中限量3名獲獎的粉紅超跑打詐神轎，深具收藏價值。圖／警方提供

打詐 白沙屯媽祖 神轎 詐騙集團 警察

延伸閱讀

金融共創Demo Day登場 16家金融機構聚焦AI應用、防詐

詐騙較去年同期增五倍 賴士葆：檢調響應大罷免無心打詐

又一律師洩密讓詐團掌進度遭起訴 檢：對偵查造成重大危害

玉山證防詐 導入創新科技

相關新聞

離奇！砂石車拋錨駕駛下車查看時跌落 遭後方機車撞上身亡

64歲謝姓男子今天上午駕駛砂石車行經苗栗「北橫」公路時車輛發生故障，他疑似下車查看時不慎跌落到路面，與後方劉姓女子騎的機...

抽獎限量「媽祖打詐神轎」 苗警同步破獲跨國詐欺集團

「粉紅超跑」今晚即將起駕展開10天9夜前往北港進香，苗栗縣警察局為響應白沙屯媽祖遶境盛事並提升全民防詐意識，特別舉辦觀看...

簡訊要求期限內點網址繳罰鍰 桃園監理站：小心詐騙

收到「積欠交通違規罰鍰」、「欠繳強制險違規罰鍰」等簡訊或電子郵件，且要求在期限內透過「指定連結網址」繳納，桃園監理站提醒民眾要小心這是詐騙，勿點擊不明網址，免得個資、金錢都被騙光光。

煮菜忘記關火釀禍 桃消大溪分隊曝這1物救了大家

桃園市消防局大溪分隊昨（30）日上午10時27分接獲報案稱大溪區復興路一處民宅發生火災，立即出動消防車輛及消防人員前往現場救援。大溪分隊表示，當時是住戶煮飯時離開廚房忙其他家務，忘記仍在燒煮食物，鍋中食物燒焦產生大量煙霧，幸虧家中火災警報器作響，屋主立即關閉爐火，對面鄰居看到白煙冒出幫忙報案，現場火勢才未擴大，亦無人員受傷。消防人員到場後迅速開窗排煙，並協助確認環境安全。

姪女電話急用錢姑姑欲匯30萬 聯絡本尊說「詐騙啦！」

台中市清水67歲林姓婦人聲稱接到南部親姪女電話，表示做生意急需30萬元周轉，留下匯款帳號及手機門號，請林婦把錢直接匯入對...

禍不單行…桃園八德再傳騎士遭撞飛命危 駕駛肇逃

桃園市八德區公所昨發生汽車撞死行人意外，今八德交流道附近又傳嚴重車禍。一輛小客車今中午行經和平路時疑車速過快，狠撞對向一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。