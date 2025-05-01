姪女電話急用錢姑姑欲匯30萬 聯絡本尊說「詐騙啦！」
台中市清水67歲林姓婦人聲稱接到南部親姪女電話，表示做生意急需30萬元周轉，留下匯款帳號及手機門號，請林婦把錢直接匯入對方帳號，銀行襄理關懷詢問後，查覺林婦所述情節疑似詐騙手法，趕緊向警方報案請求協助，警方請林婦向姪女查證，姪女於電話中表示「姑姑，那是詐騙的啦」，婦人才恍然大悟險些遭詐騙。
清水分局表示，詢問林婦說「接獲市內電話自稱是小姪女、聲音很像（兄長的小女兒），但留下的手機打不通，想說急需用錢就直來匯款」，經婦人同意檢視聊天紀錄，雖無任何與對方的聯天紀錄，警方研判林婦遇到「猜猜我是誰」類型的詐騙手法。
上月28日下午，林婦為幫姪女，帶著30萬現金，前往清水區某銀行準備臨櫃匯款時，銀行通報清水所警員到場勸阻時，剛好林婦姪女打電話詢問，經警方說明原因後，姪女於電話中喊說「姑姑，那是詐騙的啦」，婦人才恍然大悟險些遭詐騙，並向姪女表示「還好他們（警方及行員）幫我守住」。
清水警方與林婦姪女也利用機會向林婦宣導，「在家中接到不明或不認識電話不要接，如果對方要求匯款或借款都不要理他…，都是詐騙」，林婦當場感謝行員及警方幫忙守住辛苦錢，事後由於林婦身上帶有大量現金，警方也一路護送林婦安全返家。並強調可向鄰近警察機關查證或向165求證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言