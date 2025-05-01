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姪女電話急用錢姑姑欲匯30萬 聯絡本尊說「詐騙啦！」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市清水67歲林姓婦人聲稱接到南部親姪女電話，表示做生意急需30萬元周轉，留下匯款帳號及手機門號，請林婦把錢直接匯入對方帳號，銀行襄理關懷詢問後，查覺林婦所述情節疑似詐騙手法，趕緊向警方報案請求協助，警方請林婦向姪女查證，姪女於電話中表示「姑姑，那是詐騙的啦」，婦人才恍然大悟險些遭詐騙。

清水分局表示，詢問林婦說「接獲市內電話自稱是小姪女、聲音很像（兄長的小女兒），但留下的手機打不通，想說急需用錢就直來匯款」，經婦人同意檢視聊天紀錄，雖無任何與對方的聯天紀錄，警方研判林婦遇到「猜猜我是誰」類型的詐騙手法。

上月28日下午，林婦為幫姪女，帶著30萬現金，前往清水區某銀行準備臨櫃匯款時，銀行通報清水所警員到場勸阻時，剛好林婦姪女打電話詢問，經警方說明原因後，姪女於電話中喊說「姑姑，那是詐騙的啦」，婦人才恍然大悟險些遭詐騙，並向姪女表示「還好他們（警方及行員）幫我守住」。

清水警方與林婦姪女也利用機會向林婦宣導，「在家中接到不明或不認識電話不要接，如果對方要求匯款或借款都不要理他…，都是詐騙」，林婦當場感謝行員及警方幫忙守住辛苦錢，事後由於林婦身上帶有大量現金，警方也一路護送林婦安全返家。並強調可向鄰近警察機關查證或向165求證。

台中市清水67歲林姓婦人聲稱接到南部親姪女電話，表示做生意急需30萬元周轉，匯款時幸被阻止。圖／清水分局提供
台中市清水67歲林姓婦人聲稱接到南部親姪女電話，表示做生意急需30萬元周轉，匯款時幸被阻止。圖／清水分局提供
台中市清水67歲林姓婦人聲稱接到南部親姪女電話，表示做生意急需30萬元周轉，匯款時幸被阻止。圖／清水分局提供
台中市清水67歲林姓婦人聲稱接到南部親姪女電話，表示做生意急需30萬元周轉，匯款時幸被阻止。圖／清水分局提供

人聲 小女兒 詐騙

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