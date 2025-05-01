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禍不單行…桃園八德再傳騎士遭撞飛命危 駕駛肇逃

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區公所昨發生汽車撞死行人意外，今八德交流道附近又傳嚴重車禍。一輛小客車今中午行經和平路時疑車速過快，狠撞對向一輛雙載機車，造成45歲男騎士當場無呼吸心跳，乘客多處擦傷；小客車肇事逃逸，警方隨即找到該車，肇事原因待釐清。

八德區和平路今中午12時20分許，一輛小客車疑似車速過快撞上對向機車，騎車的45歲陳姓男子當場倒地不起，後座乘客44歲陳姓女子也躺在地上，另外波及一輛機車。消防到場後陳男無呼吸心跳緊急送醫急救，後座陳女左腳多處擦傷，受波及的機車騎士51歲江姓女子則左腳擦傷。

警方到場時小客車駕駛肇事逃逸，隨後警方在附近一間檳榔攤旁草叢發現車輛，目前尚待確認是否為肇事駕駛本人，詳細事發經過待調查釐清。

桃園市一輛小客車今中午行經八德區和平路時疑車速過快，狠撞對向一輛雙載機車並波及另輛機車。圖／民眾提供
桃園市一輛小客車今中午行經八德區和平路時疑車速過快，狠撞對向一輛雙載機車並波及另輛機車。圖／民眾提供
桃園市一輛小客車今中午行經八德區和平路時疑車速過快，狠撞對向一輛雙載機車並波及另輛機車。圖／民眾提供
桃園市一輛小客車今中午行經八德區和平路時疑車速過快，狠撞對向一輛雙載機車並波及另輛機車。圖／民眾提供

桃園 機車騎士 檳榔

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