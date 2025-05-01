禍不單行…桃園八德再傳騎士遭撞飛命危 駕駛肇逃

桃園市消防局大溪分隊昨（30）日上午10時27分接獲報案稱大溪區復興路一處民宅發生火災，立即出動消防車輛及消防人員前往現場救援。大溪分隊表示，當時是住戶煮飯時離開廚房忙其他家務，忘記仍在燒煮食物，鍋中食物燒焦產生大量煙霧，幸虧家中火災警報器作響，屋主立即關閉爐火，對面鄰居看到白煙冒出幫忙報案，現場火勢才未擴大，亦無人員受傷。消防人員到場後迅速開窗排煙，並協助確認環境安全。

2025-05-01 14:45