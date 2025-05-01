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離奇！砂石車拋錨駕駛下車查看時跌落 遭後方機車撞上身亡

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

64歲謝姓男子今天上午駕駛砂石車行經苗栗「北橫」公路時車輛發生故障，他疑似下車查看時不慎跌落到路面，與後方劉姓女子騎的機車發生碰撞，謝男送醫搶救仍宣告不治，車禍發生原因及責任有待調查釐清。

苗栗縣消防局指出，今天上午10點16分接獲車禍通報，事故地點在虹橋右轉往三灣的124.7公里處，救護人員趕抵現場，發現傷患倒臥於路中，患者頭部大量出血且失去生命徵象，救護人員給予CPR急救，隨後將傷患送往頭份為恭醫院。

警方初步調查，頭份市124丙線7公里處發生交通事故，駕駛砂石車的謝姓男子因車輛拋錨停於路旁，下車查看時不慎跌落，與後方劉姓女子駛來的普通重機發生碰撞，警方先協助砂石車駕駛送醫救治，但10點42分搶救無效宣告死亡。劉姓女子酒測值為0，事故原因仍正調查釐清中。

頭份警分局呼籲，駕駛人除行車時應注意車前狀況外，出門使用車輛前也應檢視車輛功能狀況，避免故障進而發生交通事故。

64歲謝姓男子上午駕駛砂石車行經苗栗「北橫」公路時車輛發生故障，他疑似下車查看時不慎跌落到路面，與後方劉姓女子騎的機車發生碰撞，謝男送醫搶救仍宣告不治。圖／記者胡蓬生翻攝
64歲謝姓男子上午駕駛砂石車行經苗栗「北橫」公路時車輛發生故障，他疑似下車查看時不慎跌落到路面，與後方劉姓女子騎的機車發生碰撞，謝男送醫搶救仍宣告不治。圖／記者胡蓬生翻攝
64歲謝姓男子上午駕駛砂石車行經苗栗「北橫」公路時車輛發生故障，他疑似下車查看時不慎跌落到路面，與後方劉姓女子騎的機車發生碰撞，謝男送醫搶救仍宣告不治。圖／記者胡蓬生翻攝
64歲謝姓男子上午駕駛砂石車行經苗栗「北橫」公路時車輛發生故障，他疑似下車查看時不慎跌落到路面，與後方劉姓女子騎的機車發生碰撞，謝男送醫搶救仍宣告不治。圖／記者胡蓬生翻攝
64歲謝姓男子上午駕駛砂石車行經苗栗「北橫」公路時車輛發生故障，他疑似下車查看時不慎跌落到路面，與後方劉姓女子騎的機車發生碰撞，謝男送醫搶救仍宣告不治。圖／記者胡蓬生翻攝
64歲謝姓男子上午駕駛砂石車行經苗栗「北橫」公路時車輛發生故障，他疑似下車查看時不慎跌落到路面，與後方劉姓女子騎的機車發生碰撞，謝男送醫搶救仍宣告不治。圖／記者胡蓬生翻攝

交通事故 砂石 頭份

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