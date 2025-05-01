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簡訊要求期限內點網址繳罰鍰 桃園監理站：小心詐騙

桃園電子報／ 桃園電子報

收到「積欠交通違規罰鍰」、「欠繳強制險違規罰鍰」等簡訊或電子郵件，且要求在期限內透過「指定連結網址」繳納，桃園監理站提醒民眾要小心這是詐騙，勿點擊不明網址，免得個資、金錢都被騙光光。

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詐騙集團會假冒監理站寄送「積欠交通違規罰鍰」、「欠繳強制險違規罰鍰」等簡訊或電子郵件，要求在期限內透過「指定連結網址」繳納。示意圖：桃園監理站提供

桃園監理站站長黃成民呼籲，民眾收到詐騙簡訊請先完成「停、看、行」三步驟，即「停一下、看清楚、再行動」。首先「認明」網址為「gov.tw」結尾，簡訊短碼為「111」，才屬於政府機關；其次「謹慎求證」，民眾可以下載「監理服務APP」或「監理服務網」查詢違規、汽燃費、記點記次及相關監理訊息。

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「認明」網址為「gov.tw」結尾，簡訊短碼為「111」，才屬於政府機關。圖：桃園監理站提供

黃成民進一步提到，最後再進行「防堵」，如果查明確屬詐騙訊息，請撥打165反詐騙諮詢專線或至內政部警政署165全民防騙網、財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)進行通報，亦可至Google、Microsoft及Line官方系統進行檢舉，進一步審核封鎖，以防止更多人受騙。

本文章來自《桃園電子報》。原文：簡訊要求期限內點網址繳罰鍰 桃園監理站：小心詐騙

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