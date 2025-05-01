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煮菜忘記關火釀禍 桃消大溪分隊曝這1物救了大家

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市消防局大溪分隊昨（30）日上午10時27分接獲報案稱大溪區復興路一處民宅發生火災，立即出動消防車輛及消防人員前往現場救援。大溪分隊表示，當時是住戶煮飯時離開廚房忙其他家務，忘記仍在燒煮食物，鍋中食物燒焦產生大量煙霧，幸虧家中火災警報器作響，屋主立即關閉爐火，對面鄰居看到白煙冒出幫忙報案，現場火勢才未擴大，亦無人員受傷。消防人員到場後迅速開窗排煙，並協助確認環境安全。

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住戶煮飯時離開廚房忙其他家務，忘記仍在燒煮食物，鍋中食物燒焦產生大量煙霧。圖：讀者提供

大溪分隊提醒，民眾日常烹飪時須謹記「人離火熄」，離開廚房務必將爐火關閉。有關使用爐火的其他安全注意事項，大溪分隊指出，湯鍋煮食時，應避免內部湯汁液面過高，以免沸騰時湯液溢出；廚房應安裝定溫式的火災警報器；爐火附近勿放置易燃物或危險物品；應定期清洗排油煙機及排油煙管路積附之油垢；應選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能爐具，偵測爐火熄滅或鍋爐達一定溫度時會自動切斷瓦斯。

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大溪分隊消防人員到場後迅速開窗排煙，並協助確認環境安全。圖：讀者提供

大溪分隊長劉晏汝表示，該案為家中火災警報器鳴響，及時提醒屋主而避免火災發生，呼籲民眾平時應建立「人離火熄」的觀念，養成離開使用中的火源周遭即關閉瓦斯爐火習慣，家中亦可安裝住宅用火災警報器，火災發生可及時示警，及早逃生，以確保居家安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：煮菜忘記關火釀禍 桃消大溪分隊曝這1物救了大家

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