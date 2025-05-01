快訊

6隻浪浪結伴同行？攝影機拍到「極罕見瀕危全家福」 身分曝光學者嗨炸

五一勞工大遊行！5千人上街諷民進黨不增國假 勞長撤案才能「在車上」

貴婦奈奈抵達北檢 被控吸金至少1億 下車不動聲色應訊

聽新聞
0:00 / 0:00

「為何丟下我」高雄女和男友爭吵路中哭喊 警強行保護管束

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

林姓女子前天深夜11時許疑和男友爭吵，男友離開後，情緒失控走到路中央哭喊「為何丟下我」，因正值夜深人靜，嘶喊聲被住戶聽到，拍下畫面PO網，只見過程中汽機車經過林女身旁，險象環生；男女員警獲報強行將她帶離現場，帶回保護管束。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，只見住戶從中正四路大樓的置高點拍下一名身穿白衣白褲的長髮女子在騎樓發出吵鬧聲，隨後走到馬路中央哭喊「為什麼要丟下我？」女子淒厲哭喊聲劃破夜空，過程中，女子身旁不斷有汽機車擦身而過，險象環生。

轄區前金分駐所員警接獲住戶通報有妨害安寧情事，各一名男女員警趕抵現場，女警強行將哭得梨花帶淚的女子先帶離路口，為保護安全，先將她帶回派出所管束。

警方指出，該名林姓女子（26歲）疑為因感情問題處理未果，情緒不佳才漫無目的於馬路上行走，警方將林女帶返所休息後，已通知家屬到場協助處理，結束虛驚。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

林姓女子前天深夜11時許疑和男友爭吵，男友離開後，情緒失控走到高是中正四路的路中央哭喊「為何丟下我」，住戶拍下畫面PO網；警方獲報強行將林女帶離。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
林姓女子前天深夜11時許疑和男友爭吵，男友離開後，情緒失控走到高是中正四路的路中央哭喊「為何丟下我」，住戶拍下畫面PO網；警方獲報強行將林女帶離。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
林姓女子前天深夜11時許疑和男友爭吵，男友離開後，情緒失控走到高是中正四路的路中央哭喊「為何丟下我」，住戶拍下畫面PO網；警方獲報強行將林女帶離。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
林姓女子前天深夜11時許疑和男友爭吵，男友離開後，情緒失控走到高是中正四路的路中央哭喊「為何丟下我」，住戶拍下畫面PO網；警方獲報強行將林女帶離。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
林姓女子前天深夜11時許疑和男友爭吵，男友離開後，情緒失控走到高是中正四路的路中央哭喊「為何丟下我」，過程中有轎車經過身旁，險象環生。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
林姓女子前天深夜11時許疑和男友爭吵，男友離開後，情緒失控走到高是中正四路的路中央哭喊「為何丟下我」，過程中有轎車經過身旁，險象環生。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
林姓女子前天深夜11時許疑和男友爭吵，男友離開後，情緒失控走到高是中正四路的路中央哭喊「為何丟下我」，過程中有機車經過身旁，險象環生。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
林姓女子前天深夜11時許疑和男友爭吵，男友離開後，情緒失控走到高是中正四路的路中央哭喊「為何丟下我」，過程中有機車經過身旁，險象環生。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

住戶 生命線

延伸閱讀

高雄路上出現「藍寶石歌廳」主題公車 民眾拍照搶搭車

詐團藉投資柚子幣吸金 台南高雄上千人受騙有宮廟信徒集體遭詐

高雄獎勵投資企業員工考遊艇駕照 最高補助1萬元

高雄外海春季黃鰭鮪魚大咬 台港釣客接力包船出海

相關新聞

獨／新竹武陵路斷橋奪命 開車逆向撞護欄駕駛下車不慎墜橋亡

連接新竹縣竹北市與新竹市的「台一線替代道路」於去年10月動工，地方望了近30年的「武陵路斷橋」即將消失，前天卻傳有人墜橋...

離奇！砂石車拋錨駕駛下車查看時跌落 遭後方機車撞上身亡

64歲謝姓男子今天上午駕駛砂石車行經苗栗「北橫」公路時車輛發生故障，他疑似下車查看時不慎跌落到路面，與後方劉姓女子騎的機...

「為何丟下我」高雄女和男友爭吵路中哭喊 警強行保護管束

林姓女子前天深夜11時許疑和男友爭吵，男友離開後，情緒失控走到路中央哭喊「為何丟下我」，因正值夜深人靜，嘶喊聲被住戶聽到...

台中婦故意阻擋公車 斑馬線上玩白線…網全怒了

台中市昨傳有民眾在中區繁忙路口阻擋公車，民眾行車記錄器拍下1名婦人刻意緩步走在行人穿越道上，還玩起踩白線遊戲，耗費至少3...

桃園八德車禍嚴重死傷 民團曝早警告人行安全問題卻未改善

67歲陳姓男子昨駕車行經桃園八德市區突暴衝，逆向高速撞上八德區公所外牆及前往公所申請補助的戴姓夫妻，戴男送醫不治，妻子陳...

高雄阿蓮路燈「歪腰」險象生 砂石車違規停路旁買飲料勾斷電線

高雄市阿蓮區忠孝路上的路燈昨晚突然「歪腰」，原因竟是一輛砂石曳引車因為駕駛一時口渴，停靠路旁買飲料，起步時意外勾到電線，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。