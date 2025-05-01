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「為何丟下我」高雄女和男友爭吵路中哭喊 警強行保護管束
林姓女子前天深夜11時許疑和男友爭吵，男友離開後，情緒失控走到路中央哭喊「為何丟下我」，因正值夜深人靜，嘶喊聲被住戶聽到，拍下畫面PO網，只見過程中汽機車經過林女身旁，險象環生；男女員警獲報強行將她帶離現場，帶回保護管束。
網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，只見住戶從中正四路大樓的置高點拍下一名身穿白衣白褲的長髮女子在騎樓發出吵鬧聲，隨後走到馬路中央哭喊「為什麼要丟下我？」女子淒厲哭喊聲劃破夜空，過程中，女子身旁不斷有汽機車擦身而過，險象環生。
轄區前金分駐所員警接獲住戶通報有妨害安寧情事，各一名男女員警趕抵現場，女警強行將哭得梨花帶淚的女子先帶離路口，為保護安全，先將她帶回派出所管束。
警方指出，該名林姓女子（26歲）疑為因感情問題處理未果，情緒不佳才漫無目的於馬路上行走，警方將林女帶返所休息後，已通知家屬到場協助處理，結束虛驚。
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