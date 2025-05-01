快訊

6隻浪浪結伴同行？攝影機拍到「極罕見瀕危全家福」 身分曝光學者嗨炸

五一勞工大遊行！5千人上街諷民進黨不增國假 勞長撤案才能「在車上」

貴婦奈奈抵達北檢 被控吸金至少1億 下車不動聲色應訊

聽新聞
0:00 / 0:00

台中婦故意阻擋公車 斑馬線上玩白線…網全怒了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市昨傳有民眾在中區繁忙路口阻擋公車，民眾行車記錄器拍下1名婦人刻意緩步走在行人穿越道上，還玩起踩白線遊戲，耗費至少30秒以上才通過，路口公車無奈被迫等候，網友見狀痛批「濫用行人條款」、「公車全部等你1人。」

民眾行車記錄器拍下，婦人走在行人穿越道上刻意放慢速度，手背在後面一步一步緩緩邁進，雙腳踩在白線上一度重心不穩，車主忍不住大罵「看你還要走多久啦」、「還在玩沿白線走的遊戲」，「快點走啦，全公車的人都在等你。」至少花了30秒以上才過馬路。

網友看到離譜畫面紛紛留言說「公車司機修養不錯」、「行人地獄就是這種人造成的」、「這些人就是行人帝王條款養出來的」，還有網友建議該修法，行人惡意走太慢、停在斑馬線上都要開罰，但也有人認為該婦人行為異常，應通報關懷機構。

台中第一分局表示，4月30日發現網路上影片，現場為中區台灣大道、自由路口行人穿越道，疑似有民眾嬉遊。

警方說，本案雖未接獲報案，但根據影片，該民眾疑違反違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款，行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處500罰鍰。

警方表示，將持續加強線上巡邏，防止類似事情發生，民眾遇此狀況亦可報警，轄區警方將趕赴現場處理。

民眾目擊婦人刻意在行人穿越道上緩步前行、玩踩白線遊戲，公車被迫等待她通過。圖／翻攝自Youtube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」
民眾目擊婦人刻意在行人穿越道上緩步前行、玩踩白線遊戲，公車被迫等待她通過。圖／翻攝自Youtube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」

行人地獄

延伸閱讀

清晨趕上課…輔仁女大生闖紅燈橫越大路 遭直行機車撞斷雙腿

影／行人地獄再現！女走斑馬線遭騎士撞飛 再撞對向機車內出血送醫

影／台中驚悚車禍 7旬婦奔跑過斑馬線...慘遭賓士撞飛慘死

南韓行人地獄！他走斑馬線遭車撞 警方1判定家屬怒控：不公

相關新聞

獨／新竹武陵路斷橋奪命 開車逆向撞護欄駕駛下車不慎墜橋亡

連接新竹縣竹北市與新竹市的「台一線替代道路」於去年10月動工，地方望了近30年的「武陵路斷橋」即將消失，前天卻傳有人墜橋...

離奇！砂石車拋錨駕駛下車查看時跌落 遭後方機車撞上身亡

64歲謝姓男子今天上午駕駛砂石車行經苗栗「北橫」公路時車輛發生故障，他疑似下車查看時不慎跌落到路面，與後方劉姓女子騎的機...

「為何丟下我」高雄女和男友爭吵路中哭喊 警強行保護管束

林姓女子前天深夜11時許疑和男友爭吵，男友離開後，情緒失控走到路中央哭喊「為何丟下我」，因正值夜深人靜，嘶喊聲被住戶聽到...

台中婦故意阻擋公車 斑馬線上玩白線…網全怒了

台中市昨傳有民眾在中區繁忙路口阻擋公車，民眾行車記錄器拍下1名婦人刻意緩步走在行人穿越道上，還玩起踩白線遊戲，耗費至少3...

桃園八德車禍嚴重死傷 民團曝早警告人行安全問題卻未改善

67歲陳姓男子昨駕車行經桃園八德市區突暴衝，逆向高速撞上八德區公所外牆及前往公所申請補助的戴姓夫妻，戴男送醫不治，妻子陳...

高雄阿蓮路燈「歪腰」險象生 砂石車違規停路旁買飲料勾斷電線

高雄市阿蓮區忠孝路上的路燈昨晚突然「歪腰」，原因竟是一輛砂石曳引車因為駕駛一時口渴，停靠路旁買飲料，起步時意外勾到電線，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。