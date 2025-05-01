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台中婦故意阻擋公車 斑馬線上玩白線…網全怒了
台中市昨傳有民眾在中區繁忙路口阻擋公車，民眾行車記錄器拍下1名婦人刻意緩步走在行人穿越道上，還玩起踩白線遊戲，耗費至少30秒以上才通過，路口公車無奈被迫等候，網友見狀痛批「濫用行人條款」、「公車全部等你1人。」
民眾行車記錄器拍下，婦人走在行人穿越道上刻意放慢速度，手背在後面一步一步緩緩邁進，雙腳踩在白線上一度重心不穩，車主忍不住大罵「看你還要走多久啦」、「還在玩沿白線走的遊戲」，「快點走啦，全公車的人都在等你。」至少花了30秒以上才過馬路。
網友看到離譜畫面紛紛留言說「公車司機修養不錯」、「行人地獄就是這種人造成的」、「這些人就是行人帝王條款養出來的」，還有網友建議該修法，行人惡意走太慢、停在斑馬線上都要開罰，但也有人認為該婦人行為異常，應通報關懷機構。
台中第一分局表示，4月30日發現網路上影片，現場為中區台灣大道、自由路口行人穿越道，疑似有民眾嬉遊。
警方說，本案雖未接獲報案，但根據影片，該民眾疑違反違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款，行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處500罰鍰。
警方表示，將持續加強線上巡邏，防止類似事情發生，民眾遇此狀況亦可報警，轄區警方將趕赴現場處理。
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