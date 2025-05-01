桃園八德車禍嚴重死傷 民團曝早警告人行安全問題卻未改善

67歲陳姓男子昨駕車行經桃園八德市區突暴衝，逆向高速撞上八德區公所外牆及前往公所申請補助的戴姓夫妻，戴男送醫不治，妻子陳女重傷；肇事陳男送醫後也昏迷命危。民團指出，車輛失控時，良好的工程設計是守護生命的最後一道防線，早在去年底就向八德區公所反映人行安全隱憂卻未改善，籲相關單位檢討。

八德區公所昨上午發生一起1死3傷嚴重車禍，桃園市人本交通推動協會指出，早在去年12月即向八德區公所反映，該路段人行環境存在嚴重安全隱憂，包括人行空間狹窄、缺乏實體防護設施、車道設計規劃不當等問題。然而，區公所當時未提出任何具體改善計畫，僅以「建議行人改道」作為回應，將行人安全責任推回給市民個體，顯示出對公共安全的漠視與行政失責。

桃園市人本交通推動協會理事長黃宥霖表示，這起事故不是單一個案，而是桃園市整體道路規劃的詬病，應儘速立即針對八德區公所外及類似高風險區域進行人本檢討與改造，如：大勇國小南側門標線型人行道、霄裡國小後方山下街標線型人行道，全面改善人行空間。