獨／新竹武陵路斷橋奪命 開車逆向撞護欄駕駛下車不慎墜橋亡

連接新竹縣竹北市與新竹市的「台一線替代道路」於去年10月動工，地方望了近30年的「武陵路斷橋」即將消失，前天卻傳有人墜橋身亡；31歲張姓男子29日清晨開車自新竹市竹光路、中正路一路逆向開上台68線，與一輛車發生擦撞後，撞上武陵路斷橋紐澤西護欄，隨後張就由約七層樓高的橋體墜落，當場失去生命跡象，車禍細節仍待調查釐清。

台68東西快速道路在新竹市端，雖有預留要跨過頭前溪通往新竹縣竹北市的設計，但遲未能興建，「武陵路斷橋」成了新竹人熟悉的場景。

新竹市消防局指出，消防局接獲手機自動電話報案，稱現場發生嚴重車禍，透過手機提供的經緯度派遣3車7人趕往，到達報案位置卻一直找不到現場，最後前往武陵路高架橋察看確認有車禍事故，這才發現張男肇事的車輛，但車上卻無人，救護員四處張望，才發現張已經整個人跌落約20公尺的橋下，當場失去生命跡象，立刻加派救護車將張送醫急救，雖然一度恢復呼吸心跳，最後仍不治死亡。

據悉，張男29日清晨6點多開車由竹光路、中正路逆向開上東西向快速道路台68線，車輛一路逆向，行徑間與另一台車發生擦撞，隨後張的轎車開至台68線武陵路出口匝道，於武陵路斷橋處迎面撞上紐澤西護欄，整輛車就卡在一排護欄上，連整排的紐澤西護欄都被張撞出一個大洞。