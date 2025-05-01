五月報稅季到詐團蠢動 警拍影片提醒稅務防詐騙3步驟

五月報稅季來臨，詐騙集團也蠢蠢欲動。屏東縣警察局製拍「不要中詐騙流彈」防詐短片，提醒民眾注意詐團利用簡訊或電話偽裝國稅局退稅，或以假網址連結誘騙盜刷信用卡，注意稅務防詐騙3步驟，保持冷靜、小心查證、立即撥打165反詐騙專線。

依財政部公告，113年度綜合所得稅申報期間為114年5月1日至6月30日，不少詐騙集團假冒稅務機關，以亂槍打鳥方式，傳送大量的簡訊或電話通知，可退稅的訊息或網址連結，誘騙民眾點擊網址連結，或操作ATM設定帳號。

屏東縣警局提醒，稅捐稽徵機關不會提供網址連結通知辦理繳稅或退稅，且政府機關網址首段以「gov.tw」結尾的才是政府網站，gov前面不會冠上其他英文或數字，結尾也不會有.com；「gov.tw」出現在網址其他地方也都是偽冒的，如接獲退稅的可疑訊息，可撥打國稅局免付費電話0800-000-321查詢確認。