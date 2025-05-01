聽新聞
0:00 / 0:00
高雄阿蓮路燈「歪腰」險象生 砂石車違規停路旁買飲料勾斷電線
高雄市阿蓮區忠孝路上的路燈昨晚突然「歪腰」，原因竟是一輛砂石曳引車因為駕駛一時口渴，停靠路旁買飲料，起步時意外勾到電線，當場把路燈「連桿帶線」給扯了下來，不僅要向路燈養護單位賠償，還被警方開罰違規停車，一杯飲料代價實在昂貴。
湖內警分局阿蓮分駐所表示，這起意外發生在昨晚6時許，當時由曹姓男子駕駛的砂石曳引車在行經忠孝路時，曹男為了買對向的紅茶冰，不顧砂石車龐大車身，違規停靠在路旁，便下車穿越馬路買紅茶冰解渴，沒想到買完才剛上車發動車輛起步，意外便突然發生。
砂石曳引車因高度超過1層樓高，起步時正好勾住電線，竟然直接把鋼製路燈直接扯到從中扭曲彎折，電線也灑落一地，嚇壞來往人車，曹男發現闖禍後也立刻停車，才沒有釀成更嚴重破壞，所幸因該處並非電線桿，只是路燈，因此並未造成周邊停電。
為了避免其他人車再勾到掉落在地的電線，員警也在現場實施交管指揮，同時台電及養工處人員也在1小時後到場展開修復，晚間8時許順利恢復現場。
警方初步研判，事故是砂石曳引車任意違規停車造成，雖然曹姓砂石車駕駛沒有酒駕，但因為違規停車行為，警方已依法舉發，其餘事故肇事責任部分，將提報交通大隊進一步分析研判，呼籲大車駕駛切勿任意違規停車，起步前應詳加確認車體與周邊環境，以防發生事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言