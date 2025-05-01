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川普關稅戰掀黃金投資潮 退休女師險遭詐團騙走330萬

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市王姓退休女教師，三月底相信詐團假投資陷阱，由於黃金價格從今年一月不斷上揚，加上當時美國總統川普宣布即將宣布關稅政策，謠言滿天飛，原物料、黃金價格再度走高，退休教師決定拿出330萬元到銀行要購買黃金，行員察覺有異，報警後發現她疑誤入詐團陷阱，大安警分局和平東路派出所員警立即攔阻。

警方表示，日前接獲金融機構報案，有退休女教師要臨櫃購買大量黃金當投資與避險工具，警員王怡潔、婁靖獲報後趕赴現場了解，發現女教師不但落入詐團陷阱，還深信不疑，女教師半小時前，就曾前往銀行聲稱要買入黃金，但遭行員與警方及時勸阻。

結果女教師仍不死心，又跑到鄰近的分行想購買330萬元的黃金，行員詢問用途，她改口投資股票獲利，打算再度加碼，還拿詐團的假投資APP，說自己的投資標的不斷上漲。

行員認為婦人說詞反覆，立即報警，員警詢問女教師為何買黃金，婦人立即聲稱黃金走勢上揚，川普關稅政策即將宣布，黃金是很好的投資避險工具，警員按例詢問她是否遇到詐騙，女教師就改口說要匯款，警方認為她可能誤入騙局，請求檢視婦人手機，警方發現她下載不明投資APP，有許多偽造資訊。

員警向婦人說明投資詐騙常見手法，指出詐騙集團經常以低價黃金、高額回報等話術吸引被害人匯款，一旦匯出資金便難以追回。員警耐心勸說與分析案例，婦人才驚覺自己險些受騙，打消轉帳念頭，成功保住積蓄。

台北市和平東路派出所警員婁靖（右）、王怡潔（左），阻止退休女教師遭詐騙。記者廖炳棋/翻攝
台北市和平東路派出所警員婁靖（右）、王怡潔（左），阻止退休女教師遭詐騙。記者廖炳棋/翻攝

教師 詐騙集團 黃金

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