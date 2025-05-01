漁工海上作業右腳遭鋼索擊斷骨 海巡巡防艇緊急馳援載回

高雄興達籍漁船一名印尼籍漁工昨天深夜在海上作業時，右腳不慎被鋼索弄傷，疑似骨折；海巡署艦隊分署第四海巡隊獲報，立即出動巡防艇前往馳援，今天清晨4時許將漁工以擔架固定，載回安平商港，通報救護車將傷患送醫治療。

海巡署艦隊分署第四海巡隊指出，昨天晚間11時55分接獲海巡署第六巡防區指揮部通報，台南安平外38浬處海域，一艘高雄興達籍「金○發」漁船印尼籍漁工腳部作業受傷，請求派遣巡防艇前往協助。

第四海巡隊巡防艇接獲通報後，立即派遣PP-10093艇趕往現場，今天凌晨2時抵達安平外35浬與「金」船會合，並接駁傷患及陪同人員；船長表示該漁工作業時不慎被鋼索弄傷右腳，疑似骨折，為爭取救援時間，遂由巡防艇載回安平商港並通報救護車待命。

今天清晨4時許，巡防艇進港後，海巡隊員將受傷漁工固定於擔架，從船上台下交由救護車，並由「金」船船長家屬陪同送至台南市立醫院進行後續治療。