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漁工海上作業右腳遭鋼索擊斷骨 海巡巡防艇緊急馳援載回

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

高雄興達籍漁船一名印尼籍漁工昨天深夜在海上作業時，右腳不慎被鋼索弄傷，疑似骨折海巡署艦隊分署第四海巡隊獲報，立即出動巡防艇前往馳援，今天清晨4時許將漁工以擔架固定，載回安平商港，通報救護車將傷患送醫治療。

海巡署艦隊分署第四海巡隊指出，昨天晚間11時55分接獲海巡署第六巡防區指揮部通報，台南安平外38浬處海域，一艘高雄興達籍「金○發」漁船印尼籍漁工腳部作業受傷，請求派遣巡防艇前往協助。

第四海巡隊巡防艇接獲通報後，立即派遣PP-10093艇趕往現場，今天凌晨2時抵達安平外35浬與「金」船會合，並接駁傷患及陪同人員；船長表示該漁工作業時不慎被鋼索弄傷右腳，疑似骨折，為爭取救援時間，遂由巡防艇載回安平商港並通報救護車待命。

今天清晨4時許，巡防艇進港後，海巡隊員將受傷漁工固定於擔架，從船上台下交由救護車，並由「金」船船長家屬陪同送至台南市立醫院進行後續治療。

第四海巡隊呼籲，海象瞬息萬變，民眾駕船出海務必檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身及安全作業，若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」報案專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

高雄興達籍漁船一名印尼籍漁工昨天深夜在海上作業時，右腳不慎被鋼索弄傷，疑似骨折；海巡署艦隊分署第四海巡隊獲報，立即出動巡防艇前往馳援。記者袁志豪／翻攝
高雄興達籍漁船一名印尼籍漁工昨天深夜在海上作業時，右腳不慎被鋼索弄傷，疑似骨折；海巡署艦隊分署第四海巡隊獲報，立即出動巡防艇前往馳援。記者袁志豪／翻攝
高雄興達籍漁船一名印尼籍漁工昨天深夜在海上作業時，右腳不慎被鋼索弄傷，疑似骨折；海巡署艦隊分署第四海巡隊獲報，立即出動巡防艇前往馳援。記者袁志豪／翻攝
高雄興達籍漁船一名印尼籍漁工昨天深夜在海上作業時，右腳不慎被鋼索弄傷，疑似骨折；海巡署艦隊分署第四海巡隊獲報，立即出動巡防艇前往馳援。記者袁志豪／翻攝
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高雄興達籍漁船一名印尼籍漁工昨天深夜在海上作業時，右腳不慎被鋼索弄傷，疑似骨折；海巡署艦隊分署第四海巡隊獲報，立即出動巡防艇前往馳援。記者袁志豪／翻攝
高雄興達籍漁船一名印尼籍漁工昨天深夜在海上作業時，右腳不慎被鋼索弄傷，疑似骨折；海巡署艦隊分署第四海巡隊獲報，立即出動巡防艇前往馳援。記者袁志豪／翻攝
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高雄興達籍漁船一名印尼籍漁工昨天深夜在海上作業時，右腳不慎被鋼索弄傷，疑似骨折；海巡署艦隊分署第四海巡隊獲報，立即出動巡防艇前往馳援。記者袁志豪／翻攝
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救護車 海巡署 骨折

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