國一台中段清晨2起車禍連環撞 執勤警車也遭殃屁股被撞爛

國道一號南下166.2公里台中路段，今天清晨發生2起交通事故，先是1輛自小客車翻覆意外，造成1輛聯結車打橫在國道上，20分鐘後，拖吊車、高公局警戒車和警車抵達，將聯結車任務完成駛離，不料，10分鐘後，1輛黑色小客車竟然衝撞警車，駕駛輕傷，事故原因正由國道警察釐清中。

國道第三公路警察大隊表示，今天上午6時15分國道1號南向166.2公里台中路段 及6時49分於南向166.1公里發生2起交通事故，21歲楊姓男子駕駛自小客車自撞內側護欄後，翻覆在內側及中線車道，警消獲報趕往，車上的一對男女已自行脫困，手腳輕微擦挫傷，救護人員包紮傷口後，2人留在現場等待拖吊車。

隨後，1輛聯結車到達相同位置突然車子打橫，占住3個車道，之後聯結車駕駛等到拖吊車、緩撞車和警車抵達，才駛離現場，但方還在現場處理事故時，突然46歲尤姓男子駕駛的黑色自小客車從後方高速追撞，撞上23歲沈姓男子開的高公局警戒車，警戒車再往前推撞巡邏車發生事故，還好當時人員都沒在車內，尤男車子車頭全毀，擋風玻璃破裂，右手受傷包紮後，坐上救護車送醫。