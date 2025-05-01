單親媽掉愛情陷阱向女兒借上百萬 北市警逮人挽回母女情

台北市一名50餘歲劉姓單親媽媽，誤入網戀詐騙陷阱，以為覓得第二春，對方殷勤噓寒問暖一個月，開口要劉婦拿錢投資；劉婦深信不疑，還找女兒借了一百萬元，女兒為此和媽媽大吵一架，還驚動轄區派出所，但劉婦仍不願相信被騙，女兒不願相與依為命的媽媽感情被破壞，求助台北市刑大，最後警方逮捕車手、監控手等5人，幫女兒救媽媽脫離詐騙陷阱。

警方指出，劉姓婦人從事保險業務工作，今年初在臉書平台的股票廣告，被拉入假投資社群，詐騙集團派人，扮演群組中事業有成、經濟穩定的成功人士，展現成熟穩重，大方體貼的態度接近被害人，詐團花一個多月時間，與劉婦聊天、噓寒問暖，博取婦人的信任與好感。

劉婦以為遇到人生第二春，深信不疑對方的深情；假男友開口勸劉婦拿錢投資，「理財專員」、「投資助理」等腳色，手把手教導婦人操作假投資平台，並慫恿參加大戶投資，以賺取更可觀的利潤。

劉婦為賺大錢，向20餘歲女兒借了上百萬元，導致婦人最終遭詐近160萬元。女兒感覺媽媽新男友有問題，但仍相當孝順借出這筆錢，不過母女仍為此大吵一架，最後更因為爭吵聲音太大，驚動派出所員警，警方詢問後，懷疑是詐騙，但劉婦不願相信被設局，女兒也不想和媽媽再吵架破壞感情，最後由台北市刑大偵三隊介入偵辦。