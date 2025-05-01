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花蓮光復小貨車撞燈桿釀2死1人才16歲 車上有山羌和獵槍

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣光復鄉今天清晨發生死亡車禍，金姓男子等4人疑似共乘一輛小貨車上山打獵，載獵物下山途中不明原因自撞紅綠燈燈桿，後車斗金姓男子及16歲余姓少年傷重當場沒有生命跡象，送醫急救不治，前座兩人還在救治，警方初步調查沒有酒駕，正釐清事發原因。

花蓮縣消防局今天清晨4時48分接獲通報，台9線光復鄉中山路1段發生重大車禍。光復消防分隊小隊長呂智雄表示，消防人員到場時，發現車內有人受困，車後斗有兩名傷者，於是通報勤務中心加派救護車及器材車支援。後車斗兩名傷者失去呼吸心跳，救護車先送醫急救，車內兩名受困人員脫困後，也送到醫院救治。

警方初步調查，小貨車由23歲金姓男子駕駛，當時載哥哥及兩名友人，沿台9線南向北行駛，不明原因自撞紅綠燈桿，坐在後座的26歲金姓男子及16歲余姓少年有頭顱破裂等傷勢，當場失去呼吸心跳，送醫不治。金姓駕駛及副駕駛座27歲李姓男子意識清醒，分別送往榮總鳳林醫院及門諾醫院救治，4人都是秀林鄉原住民。

警方調查，金姓駕駛沒有酒精反應，因車上有3把自製獵槍及山羌、飛鼠等獵物，懷疑4人是半夜上山打獵，返家途中發生事故，不排除是未注意車前狀況或疲勞駕駛，正調閱附近監視器畫面，釐清原因。

花蓮縣光復鄉今晨發生小貨車自撞，2死2傷的重大車禍，車上還有獵槍及山羌等獵物。圖／民眾提供
花蓮縣光復鄉今晨發生小貨車自撞，2死2傷的重大車禍，車上還有獵槍及山羌等獵物。圖／民眾提供
花蓮縣光復鄉今晨發生小貨車自撞，2死2傷的重大車禍，死者有一名是16歲少年。圖／民眾提供
花蓮縣光復鄉今晨發生小貨車自撞，2死2傷的重大車禍，死者有一名是16歲少年。圖／民眾提供
花蓮縣光復鄉今晨發生小貨車自撞，2死2傷的重大車禍，車上還有獵槍及山羌等獵物。圖／民眾提供
花蓮縣光復鄉今晨發生小貨車自撞，2死2傷的重大車禍，車上還有獵槍及山羌等獵物。圖／民眾提供
花蓮縣光復鄉今晨發生小貨車自撞，2死2傷的重大車禍，車上還有獵槍及山羌等獵物。圖／民眾提供
花蓮縣光復鄉今晨發生小貨車自撞，2死2傷的重大車禍，車上還有獵槍及山羌等獵物。圖／民眾提供

紅綠燈 自撞 花蓮

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