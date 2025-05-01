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國1台中段國道警車處理事故遭追撞 自小客駕駛輕傷

中央社／ 台中1日電

國道1號南向166.2公里處、台中路段，今天清晨國道警方處理自撞事故，1輛自小客車自後方追撞高公局警戒車，警戒車再往前推撞巡邏車，小客車駕駛輕傷，確切肇因待警釐清。

國道公路警察局第三公路警察大隊今天透過文字稿表示，上午6時15分，國道1號南向166.2公里、台中路段，1輛小客車因自撞內側護欄後翻覆在車道，國道警方駕駛巡邏車到現場處理，後方一輛由尤姓男子駕駛自小客車，追撞高公局警戒車，警戒車往前推撞巡邏車發生事故。

警方指出，事故造成尤男輕微擦挫傷，事故現場上午7時52分完全排除，初步調查各駕駛人均無飲酒情形，確切肇事經過及肇因研判，國道警方持續調查釐清。

警方呼籲用路人，駕車時應保持專注，切勿恍神、不專心駕駛，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

國道 高公局

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