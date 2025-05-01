影／台中大里驚悚車禍曝光 女騎電動車路口停等遭白車撞飛

台中市大里區街頭昨天深夜發生驚悚車禍，51歲張姓女子騎微型電動車在路口停等號誌，被後方同向綠燈起步右轉的白色轎車撞飛，手腳擦挫傷、無生命危險，微型電動車零件四散，畫面驚悚，黃姓轎車駕駛稱沒注意到，詳細肇事原因及責任歸屬仍待調查。

從路口監視器畫面顯示，當時張姓女子騎微型電動車停在路口，下一秒，後方一輛右轉的白色轎車直接撞上，由於撞擊力道大，張女被撞飛，躺在路面上，微型電動車零件、車上物品四散，轎車駕駛連忙下車查看。

霧峰警分局交通分隊分隊長蘇泯彥說明，昨天深夜11時5分，大里區中興路二段、益民路二段口發生交通事故，經警方調查，32歲黃男駕駛白色轎車由益民路二段綠燈起步右轉往中興路二段，不慎與路口停等號誌的微型電動車發生碰撞，張姓電動車女騎士手腳擦挫傷、無生命危險，雙方均無酒駕情事，詳細肇事原因及責任歸屬仍待調查。