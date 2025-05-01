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驚！運送電動車鋰電池突發出滋滋噪音 拖空地就自燃冒火煙
高市水管路某通運公司今天凌晨2時30分許運送電動車，員工發現3、4箱裝鋰電池的箱子發出「滋滋」異常噪音，趕緊將箱子移往空地，不久後鋰電池即自燃起火燃燒，消防局獲報馳援，10分鐘後將火勢撲滅，幸無人員受傷。
警消指出，今天凌晨2時30分許接獲位於仁武區某通運公司報案電話，指物流中心內的貨物裝有鋰電池的箱子起火，消防局派出8車21人趕抵現場，發現裝鋰電池的箱子已有火煙，先將起火箱子隔離。
據了解，通運公司的員工當時正進行電動車鋰電池運送作業，在整理時發現有3、4箱鋰電池發出異常噪音，於是有警覺性的先將箱子拉到大門空地以防危險，不久後鋰電池即因不明原因自燃起火燃燒。
後消防員以水柱救火，2時43分即將火勢撲滅，所幸現場無員工受傷，詳細起火原因由火調科調查。
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