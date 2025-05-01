逆向撞八德公所外牆 6旬男開車暴衝 2行人1死1傷

六十七歲陳姓男子昨開車暴衝，撞上桃園八德區公所外戴姓夫婦釀一死一重傷，陳也疑因疾病問題送醫命危搶救中。記者周嘉茹／翻攝

六十七歲陳姓男子昨駕車行經桃園八德市區突暴衝，逆向高速撞上八德區公所外牆及前往公所申請補助的戴姓夫妻，戴男送醫不治，妻子陳女重傷雙腿截肢；肇事陳男送醫後也昏迷命危，在加護病房搶救。警方不排除陳男因疾病問題肇禍，待進一步調查。

警方調查，陳男昨開車載七十一歲趙姓婦人，近十一時行經八德區中山路與興豐路口時，車子突未減速偏離車道往左暴衝，直接撞向八德區公所外牆，當時五十八歲戴姓男子因行動不便使用行走輔具，與四十八歲陳姓妻子正好在公所外，當場被撞倒地，陳男和趙婦則受困車內。

消防局獲報出動大量人車救援，到場見戴姓夫婦均已無呼吸心跳，緊急送醫，另利用撐開器將車體撐開，協助陳、趙脫困。

戴男經送醫搶救仍不治，陳女恢復生命徵象，但雙腿截肢，轉院救治。肇事陳男獲救時還意識清醒說「手抖無法控制車輛」，但送醫後隨即陷入昏迷，送進加護病房插管搶救。和陳男同車趙姓婦人無大礙。

死者兒子表示，爸爸原本是廚師，因工作受傷腳趾截肢，出院休養後到八德區公所辦身障補助，因為行動不便由媽媽陪同前往，未料二人在區公所外遭逢意外，家裡還有讀小學的年幼妹妹。

警、消初步調查，陳男當時身體疑似出現內科疾病狀況，導致手部劇烈抖動釀車禍，獲救時外觀無大礙，但送醫後即陷入昏迷住進加護病房，研判是內科疾病導致從清醒陷入昏迷，待進一步調查釐清。

八德區公所外牆近日進行耐震補強作業，工程鋼梁昨被撞的嚴重變形，現場滿是鮮血，戴男當時使用的行走輔具散落一地。桃園市人本交通推動協會指出，該路段存在人行空間狹窄、缺乏實體防護設施、車道設計規畫不當等問題，呼籲盡速進行檢討，全面改善人行空間。