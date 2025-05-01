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7旬翁兩天未現身洗腎 警破門見3屍
台中市七旬鄭姓老翁兩天未前往長照機構洗腎，機構人員報警，警、消昨前往破門，發現鄭翁夫婦和兒子均陳屍屋內；警方調查，家屬曾收到鄭翁兒子書信，初步研判是尋短，但是否有外力介入，待檢方今天相驗進一步釐清。
台中市第五警分局昨天下午一時許接獲長照機構通報，指七十五歲鄭姓老翁連續兩天未到機構洗腎，擔心長者安危；警員前往鄭翁住處大樓時，鄭翁大姨子已在場，表示收到鄭的兒子寄來三張書信，信中透露一些壓力狀況，並有尋短念頭。
警方隨即找來消防隊協助破門，入內只見鄭翁與六十九歲妻子、四十五歲兒子，分別躺在兩間房間床墊上，都已出現屍斑、明顯死亡。
三人衣著完整，初步未發現外力介入狀況，現場房間內另還留有一封書信，警方為求慎重，已帶回採驗筆跡與指紋，釐清書信為何人所寫。
鄰居透露，鄭姓老翁一家三人住的房子仍有貸款，因鄭翁需洗腎，妻子行動不便，主要經濟來源與照顧責任都是兒子；鄭的兒子過去曾擔任超商幹部工作，但近月已聽說不在職。
警方調查，鄭家過去未曾有通報家暴紀錄，也非中低收入戶，另外也沒有報案遭詐欺或是其他刑案的狀況。
由於鄭家經濟不佳，經親友聯繫後，一名游姓禮儀業者決定發揮善心，主動無償協助處理三人後事，協助死者走完最後一程。
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